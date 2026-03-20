"Зовні" или "ззовні": одинаковые ли это слова и когда уместно их использовать
- Слова "зовні" и "ззовні" в украинском языке имеют разные значения и употребляются в разных контекстах: "зовні" отвечает на вопрос "где?", а "ззовні" на вопрос "звідки?".
- Правописание (2019) определяет, что "ззовні" пишется с удвоенным "з" как префикс "з-" + наречие "овні", тогда как "зовні" пишется без удвоения, поскольку это самостоятельное наречие.
В украинском языке есть слова, когда встречается позволение в начале слова. А такие ситуации заставляют усомниться – когда его надо писать.
В каких случаях писать "зовні", а когда "ззовні", рассказываем со ссылкой на ресурс "Словопедия".
Какое из слов правильное – "зовні" или "ззовни"?
В украинском языке есть два слова, очень похожи по звучанию и значению, но отличаются написанием одной буквы, которая влияет на значение и использование слова – "зовні" и "ззовни".
Оба слова правильные, писать можно и "зовні", и "ззовни". – но они имеют разные значения. В литературной норме оба варианта закреплены, однако употребление зависит от контекста.
"Зовні" это наречие, которое отвечает на вопрос "где?" "на внешней стороне", "за пределами чего-то" – "Хтось стоїть зовні"; "Будинок гарний зовні, але всередині потребує ремонту".
А "ззовні" или "іззовні" наречие, которое отвечает на вопрос "откуда?" "с внешней стороны", "со стороны кого-то или чего-то постороннего" – "Двері відчинилися від поштовху ззовні"; "Стіни захищають від холоду ззовні".
Украинское правописание (2019) подтверждает: "ззовні" пишется слитно, с удвоенным "з", потому что это префикс "з-" + наречие "овні". "зовні" тоже пишется слитно, без удвоения, потому что это самостоятельное наречие.
То есть оба слова правильные, но они не взаимозаменяемы:
- Если речь идет о месте – употребляем "зовні".
- Если речь идет о направлении или источнике – употребляем "ззовні".
Интересно! Слово "зовні" можно заменить словом – "зовнішньо": "Зовнішньо вона нагадувала., несміливу лань (Юрій Яновський).
Это пример того, как украинский язык сохраняет тонкие семантические оттенки, что делают его богатым и точным. И таких примеров немало – лІкарський или лікАрський, "сніжний" и "снеговий" – и похожие, и разные.