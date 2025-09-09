Телефонные звонки стали частью ежедневного общения каждого –делового и личного. А потому и о них следует знать, как правильно рассказывать.

Как правильно говорить "говорити телефоном" или "по телефону", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.

Как говорить "говорити телефоном" или "по телефону"?

Сегодня коммуникация во многих вопросах держится на телефонных разговорах – это деловые разговоры, и поздравления и личное общение. Поэтому и правильное название этого процесса имеет значение.

Обычно можно услышать варианты "говорити телефоном" или "по телефону". Оба варианта имеют место, но в конкретных ситуациях. Хотя в украинском языке использовать "по-" не всегда уместно, это может быть калька с русского.

"По телефону" мы говорим, в случае когда рассказываем о процессе – "Я говорю по телефону".

А в случае поздравлений можно сказать – "Привітаю подругу телефоном".

Если же речь идет о номере телефона, то следует говорить – телефонувати / задзвонити за номером телефону, а не за телефоном.

А словосочетание "звонить по телефону" мы можем заменить одним словом – телефонувати / зателефонувати или даже – задзвонити.

Еще одна ошибка, которую можно услышать – "у телефона". Это типичная калька с русского языка. В украинском языке нет формулировки "у (чего-то)" – стола, дерева и так далее. Вместо этого мы используем – біля, коло, при. То есть следует говорить – я біля / коло / при телефоні – "чекатиму коли ти перетелефонуєш, я при телефоні". Но так не следует говорить, когда это первая фраза при ответе на звонок.

Какие правила телефонного этикета?

Телефонный разговор, кроме правильного названия, имеет и нормы этикета – это о громкости, продолжительность, последовательность, уместность. Придерживайтесь их, чтобы говорить правильно:

Говорите правильно и соблюдайте этикет телефонного разговора!