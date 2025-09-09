Телефонні дзвінки стали частиною щоденного спілкування кожного – ділового та особистого. А тому і про них слід знати, як правильно розповідати.

Як правильно казати "говорити телефоном" чи "по телефону", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Як казати "говорити телефоном" чи "по телефону"?

Сьогодні комунікація у багатьох питаннях тримається на телефонних розмовах – це ділові розмови, і привітання і особисте спілкування. Тому і правильна назва цього процесу має значення.

Зазвичай можна почути варіанти "говорила телефоном" або "по телефону". Обидва варіанти мають місце, але у конкретних ситуаціях. Хоча в українській використовувати "по-" не завжди доречно, це може бути калька з російської.

"По телефону" ми говоримо, у випадку коли розповідаємо про процес – "Я говорю по телефону".

А у випадку привітань можна сказати – "Привітаю подругу телефоном".

Якщо ж мова йде про номер телефону, то слід казати – телефонувати / задзвонити за номером телефону, а не за телефоном.

А словосполучення "дзвонити по телефону" ми можемо замінити одним словом – телефонувати / зателефонувати чи навіть – задзвонити.

Ще одна помилка, яку можна почути – "у телефона". Це типова калька з російської мови. В українській мові немає формулювання "у (чогось)" – столу, дерева і так далі. Натомість ми використовуємо – біля, коло, при. Тобто слід казати – я біля / коло / при телефоні – "чекатиму коли ти перетелефонуєш, я при телефоні". Але так не слід казати, коли це перша фраза при відповіді на дзвінок.

Які правила телефонного етикету?

Телефонна розмова, окрім правильної назви, має і норми етикету – це про гучність, тривалість, послідовність, доречність. Дотримуйтеся їх, щоб говорити правильно:

Не телефонуйте раніше 9.00 та після 21.00.

Не бажано телефонувати незнайомцям чи компаніям у вихідні чи святкові дні.

Телефонна розмова (якщо це не спілкування з близькими людьми), не може тривати більш як 5 хвилин.

Телефонна розмова має послідовність – вітання, представлення, чи зручно говорити, прощання.

Телефонуючи з робочих питань, не коректно попросити приділити 2 хвилини часу, а говорити 10 хвилин.

Знімати слухавку необхідно після другого дзвінка, а телефонувати – до трьох – чотирьох гудків.

Не розмовляйте гучно у громадських місцях, тим паче га особисті теми.

За етикетом недопустимо відповідати на дзвінок " Алло", "Так", "Слухаю" , "У телефона".

Якщо телефонна розмова перервалась, то перетелефонувати має ініціатор дзвінка.

У світському етикеті закінчити розмову має ініціатор дзвінка, а у діловому – старший по посаді.

Говоріть правильно та дотримуйтесь етикету телефонної розмови!