Як правильно казати "говорити телефоном" чи "по телефону", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Як казати "говорити телефоном" чи "по телефону"?

Сьогодні комунікація у багатьох питаннях тримається на телефонних розмовах – це ділові розмови, і привітання і особисте спілкування. Тому і правильна назва цього процесу має значення.

Зазвичай можна почути варіанти "говорила телефоном" або "по телефону". Обидва варіанти мають місце, але у конкретних ситуаціях. Хоча в українській використовувати "по-" не завжди доречно, це може бути калька з російської.

"По телефону" ми говоримо, у випадку коли розповідаємо про процес – "Я говорю по телефону".

А у випадку привітань можна сказати – "Привітаю подругу телефоном".

Якщо ж мова йде про номер телефону, то слід казати – телефонувати / задзвонити за номером телефону, а не за телефоном.

А словосполучення "дзвонити по телефону" ми можемо замінити одним словом – телефонувати / зателефонувати чи навіть – задзвонити.

Про телефонні розмови: дивіться відео

Ще одна помилка, яку можна почути – "у телефона". Це типова калька з російської мови. В українській мові немає формулювання "у (чогось)" – столу, дерева і так далі. Натомість ми використовуємо – біля, коло, при. Тобто слід казати – я біля / коло / при телефоні – "чекатиму коли ти перетелефонуєш, я при телефоні". Але так не слід казати, коли це перша фраза при відповіді на дзвінок.

Які правила телефонного етикету?

Телефонна розмова, окрім правильної назви, має і норми етикету – це про гучність, тривалість, послідовність, доречність. Дотримуйтеся їх, щоб говорити правильно:

Не телефонуйте раніше 9.00 та після 21.00.

Не бажано телефонувати незнайомцям чи компаніям у вихідні чи святкові дні.

Телефонна розмова (якщо це не спілкування з близькими людьми), не може тривати більш як 5 хвилин.

Телефонна розмова має послідовність – вітання, представлення, чи зручно говорити, прощання.

Телефонуючи з робочих питань, не коректно попросити приділити 2 хвилини часу, а говорити 10 хвилин.

Знімати слухавку необхідно після другого дзвінка, а телефонувати – до трьох – чотирьох гудків.

Не розмовляйте гучно у громадських місцях, тим паче га особисті теми.

За етикетом недопустимо відповідати на дзвінок " Алло", "Так", "Слухаю" , "У телефона".

Якщо телефонна розмова перервалась, то перетелефонувати має ініціатор дзвінка.

У світському етикеті закінчити розмову має ініціатор дзвінка, а у діловому – старший по посаді.

Говоріть правильно та дотримуйтесь етикету телефонної розмови!