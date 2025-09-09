Как правильно говорить "говорити телефоном" или "по телефону", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения учительницы украинского языка Светланы Чернышевой.
Смотрите также Не стоит путать вдохновение и воодушевление: разница между этими словами поражает
Как говорить "говорити телефоном" или "по телефону"?
Сегодня коммуникация во многих вопросах держится на телефонных разговорах – это деловые разговоры, и поздравления и личное общение. Поэтому и правильное название этого процесса имеет значение.
Обычно можно услышать варианты "говорити телефоном" или "по телефону". Оба варианта имеют место, но в конкретных ситуациях. Хотя в украинском языке использовать "по-" не всегда уместно, это может быть калька с русского.
"По телефону" мы говорим, в случае когда рассказываем о процессе – "Я говорю по телефону".
А в случае поздравлений можно сказать – "Привітаю подругу телефоном".
Если же речь идет о номере телефона, то следует говорить – телефонувати / задзвонити за номером телефону, а не за телефоном.
А словосочетание "звонить по телефону" мы можем заменить одним словом – телефонувати / зателефонувати или даже – задзвонити.
О телефонных разговорах: смотрите видео
Еще одна ошибка, которую можно услышать – "у телефона". Это типичная калька с русского языка. В украинском языке нет формулировки "у (чего-то)" – стола, дерева и так далее. Вместо этого мы используем – біля, коло, при. То есть следует говорить – я біля / коло / при телефоні – "чекатиму коли ти перетелефонуєш, я при телефоні". Но так не следует говорить, когда это первая фраза при ответе на звонок.
Какие правила телефонного этикета?
Телефонный разговор, кроме правильного названия, имеет и нормы этикета – это о громкости, продолжительность, последовательность, уместность. Придерживайтесь их, чтобы говорить правильно:
- Не звоните раньше 9.00 и после 21.00.
- Не желательно звонить незнакомцам или компаниям в выходные или праздничные дни.
- Телефонный разговор (если это не общение с близкими людьми), не может длиться более 5 минут.
- Телефонный разговор имеет последовательность – приветствие, представление, удобно ли говорить, прощание.
- Звоня по рабочим вопросам, не корректно попросить уделить 2 минуты времени, а говорить 10 минут.
- Снимать трубку необходимо после второго звонка, а звонить – до трех – четырех гудков.
- Не разговаривайте громко в общественных местах, тем более на личные темы.
По этикету недопустимо отвечать на звонок "Алло", "Да", "Слушаю", "У телефона".
Этикет телефонного разговора: смотрите видео
- Если телефонный разговор прервался, то перезвонить должен инициатор звонка.
- В светском этикете закончить разговор должен инициатор звонка, а в деловом – старший по должности.
Говорите правильно и соблюдайте этикет телефонного разговора!