Чи є різниця між словами "наснага" та "натхнення", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення вчительки української мови Світлани Чернишової.

Дивіться також Три українських слова, які заборонили й вилучили "совєти"

"Наснага" та "натхнення" чи є ці слова синонімами?

В українській мові є чудові слова "наснага" та "натхнення". Найчастіше їх кажуть чи пишуть у привітаннях або для компліменту – "Ти сьогодні працюєш з таким натхненням". А тому вважають – синонімами, як от "взаємно і навзаєм".

Та коли ми заглянемо у тлумачні словники, то зрозуміємо, що вони дещо різняться. Що їх єднає – це якість – піднесення та запал. Отож:

Натхнення – стан людини, що характеризується піднесенням її творчих сил, активізацією усіх психологічних процесів. Це типовий стан творчих людей, який характеризується і високою продуктивністю, і величезним підйомом і напругою сил людини.

Ніщо так не гріє душу, як можливість віддати вам часточку свого натхнення, свого сердечного тепла (Сергій Жадан).

Наснага – це піднесення фізичної енергії, сили, рішучості, бойовий запал. Хоча портал "Словник.UA" подає його як багатозначне. І серед переліку зазначене і творчий запал.

Чисте морозне повітря немов наливає наснагою все тіло (Юрій Васюта).

(Юрій Васюта). Цвітіння рослин надавало мені особливої творчої наснаги (Іван Ле).

Чи те саме натхнення і наснага: дивіться відео

Тому, коли зичите друзям чи рідним "наснаги та натхнення" – знайте, ви не повторюєтеся, а бажаєте різного. А 24 Канал бажає усім українцям, щоб таке піднесення було у вас невичерпним!