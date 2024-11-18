Киньте собі мовний виклик: далеко на всі знають відповідники цих популярних слів

Ще так багато русизмів у мовленні українців, яких ми навіть не помічаємо. І це добре видно, коли нам потрібно швидко знайти український відповідник і не тому, що його не знаємо, а тому, що ним не послуговуємося.

Українська мова надзвичайно багата і на звиклі русизми маємо кілька замінників. Мовні виклики українським філологам кидають ті, хто ще послуговується русизмами. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" пропонує і вам випробувати себе на знання мови разом із філологом Аліною Острозькою у її тіктоку.

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Чи знаєте ви відповідники цим словам

Що ж тепер, тепер прихильники "московської" мови кидають виклики українським філологам – чи то вважаючи, що в українській мові нема відповідників чи те, що вони занадто складні.

Але філологиня Аліна Острозька цікаво дає пояснення і переклади русизмам, доводячи, що українська таки цікавіша і варто говорити нею. У своєму відео вона пропонує розібрати кілька слів, яким ми не завжди можемо знайти відповідник:

"Ущербный";

"Достопримечательность";

"Предвкушая";

"Ухаживать за девушкой".

Дивіться відео Аліни Острозької: тікток філологині

Отож, запам'ятайте переклади слів-викликів:

"Ущербный" – недолугий, нерозвинутий, недорозвинутий, занепалий.

"Достопремечательность" – пам'ятка, визначна пам'ятка або визначне місце.

"Предвкушая" – передчуваючи, очікуючи, чи незвичне – передсмак.

"Ухаживать за девушкой" – залицятися, упадати за дівчиною, лаштувати містки або ж – топтати стежку.

А як ви "лаштуєте містки"? / фото для привернення уваги

І це далеко не весь перелік відповідників, які можна підібрати. А скільки слів змогли перекласти ви?