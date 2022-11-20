Дихай, рухайся, відпочивай: вправи для школярів, які допоможуть перезавантажити мозок
Через війну українські школярі часто стресують. Зокрема й ті, які перебувають за кордоном.
Тож їм обов'язково потрібно перевантажувати мозок. Для цього є корисні та дієві вправи. Які, читайте у матеріалі 24 каналу.
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Які вправи допоможуть перевантажити мозок дитини
Ці вправи будуть корисними як дошкільнятам, так і учням 1 – 5 – х класів. Їм можуть сміливо використовувати вчителі та вихователі навіть під час тривоги в укритті. Вправи поширила Pure Edge.
Дихаємо
Це хвилинка усвідомленості для дошкільнят та школярів молодшої школи. Так, попросіть учнів сісти у положення "Гори сидячи" (тобто вирівняти спинку і притиснутися до крісла) та сконцентруватися. Вони мають стежити за своїм диханням. Також можуть присвятити час швидкому аналізу тіла й відчуттів або спостерігати за звуками навколо.
Морська зірка
- Зробіть морську зірку долонькою, широко розчепіривши пальці;
- покладіть вказівний палець іншої руки на основу великого пальця;
- потім пальцем ведіть по контуру нашої руки – морської зірки. Стежте за вказівним, не забуваючи дихати;
- вдих (пальчик рухається до кінчика великого пальця);
- видих (пальчик переміщується до основи великого пальця з іншого боку);
- повторюйте ці рухи, доки не обведете пальчиком контури всієї морської зірки.
Човник на стільчику
Цю вправу також можуть виконувати дошкільнята та учні молодшої школи. Тож повторюйте ці рухи:
- відсуньте стілець від парти так, щоб коліна не були під нею;
- тримайтеся обома руками за сидіння або за спинку стільця;
- із вдихом підніміть обидві ноги. Стежте за тим, щоб коліна були разом, та намагайтеся тримати рівновагу. Зробіть 3 – 5 м'яких вдихів. Якщо вам складно, можете піднімати по одній нозі;
- спробуйте підняти коліна трошки вище і втримати при цьому рівновагу;
- видихніть повітря, поставте ноги на підлогу та поверніться в положення Гори сидячи.
Серфер на стільчику
- прийміть положення Гори сидячи, сівши на край стільчика;
- підніміть зігнуту в коліні праву ногу й відведіть її в бік так, щоб коліно дивилося праворуч. Опустіть праву ногу на підлогу та простежте, щоб стопа була чітко під коліном. Пальчики на правій нозі мають дивитися праворуч;
- випряміть ліву ногу й відведіть її ліворуч, залишивши стопу на підлозі. Пальчики лівої ноги повинні дивитися вперед;
- На вдиху витягніть руки в різні боки на висоті плечей, наче ви – літера "Т";
- подивіться на пальчики своєї правої руки та зробіть в такому положенні 3 – 5 вдихів;
- із вдихом поверніться в положення Гори сидячи;
- повторіть ті самі кроки, змінивши сторону.
Вправа на рівновагу
- Зробіть вдих, підніміть праву руку над головою, а ліву ногу відведіть назад, торкаючись підлоги лише пальчиками;
- із видихом підніміть ліву ногу, зігнувши коліно, а правою рукою торкніться його внутрішньої сторони;
- зробіть вдих, знову підніміть праву руку над головою, а ліву ногу відведіть назад, торкаючись підлоги лише пальчиками;
- із видихом ще раз підніміть ліву ногу, зігнувши коліно, а правою рукою торкніться його внутрішньої сторони;
- повторіть ті самі кроки, змінивши сторону.
Хвиля
- прийміть положення Гори;
- із вдихом відведіть ліву ногу далеко вбік, а з видихом поверніть праву стопу назовні й зігніть праве коліно. Під час вдиху підніміть обидві руки на рівень плечей, розвівши їх у боки (наче літера "Т"). Видихнувши, утримуйте це положення ще протягом двох вдихів-видихів. Це положення Серфера;
- із вдихом відведіть ліву руку до лівої гомілки, а праву руку простягніть просто вгору, у напрямку стелі, видихніть повітря. Погляд спрямуйте на свою руку й зробіть у такому положенні 2 вдихи;
- із вдихом поверніться в положення Серфера;
- вдихаючи, покладіть праву руку на праве стегно, а ліву руку простягніть над головою. Поглядом стежте за лівою рукою та зробіть 2 вдихи-видихи в такому положенні. Це положення Хвилі;
- із вдихом поверніться в положення Серфера
- видихнувши, поставте ноги разом, повертаючись у положення Гори.
- повторіть ті самі кроки, змінивши сторону.
Ігри на усвідомленість
Школярі та дошкільнята можуть також пограти у гру в дзвіночок. Тож поради для учителя щодо виконання цієї вправи:
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- попросіть учнів сісти за парти й зосередитися на своєму усвідомленому диханні;
- учитель ходить по кімнаті, спостерігаючи за учнями. Коли помічає дитину, яка розслабилася та зосередилася на своєму диханні, він зупиняється біля неї і дзвонить у дзвіночок;
- тепер черга цього учня ходити по кімнаті й спостерігати за однокласниками. Щойно він помітить дитину, яка розслаблено й зосереджено стежить за власним диханням, він також має задзвонити у дзвіночок;
- якщо в учнів вправа не викликає труднощів, ви можете запропонувати другий дзвіночок, щоб ускладнити завдання.
Практика вдячності
- Сядьте зручно і, якщо хочете, можете заплющити очі;
- подумайте про предмет, явище, людину або тварину, за яких ви вдячні життю. Це може бути будь-що й будь-хто;
- певний час із вдячністю подумаймо про цю річ або людину;
- а тепер подумайте про іншу річ або людину, за яких ви вдячні життю;
- і знову ми певний час із вдячністю думаємо про цю річ або людину;
- поспостерігайте за своїми відчуттями.
Банка думок
Спочатку струсіть "банку думок" перед класом, тримаючи так, щоб кожен учень її бачив.
- прийміть положення Гори сидячи;
- відчуйте, як всередині тіла рухається повітря з кожним вдихом-видихом;
- продовжуйте робити м'які вдихи-видихи, доки блискітки не осядуть на дні "банки думок";
- поспостерігайте за своїми відчуттями;
- скажіть учням, що якщо вони почуваються засмученими чи пригніченими, вони завжди можуть скористатися "банкою думок", і вона зарадить ситуації;
- Уявіть, що блискітки – це ваші думки. Коли "банку" струшують, блискітки в ній літають так само хаотично, як інколи це роблять наші думки в голові. Спостерігайте за тим, як вони повільно осідають, допомагаючи вам таким чином заспокоїтися;
- пам'ятайте, що навчившись помічати свою схвильованість, ви зможете допомагати собі заспокоюватися.