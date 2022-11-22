Щоб не налякати, але врятувати: як навчити дітей правил мінної безпеки

Про те, як правильно поговорити з дітьми, не налякавши їх, розповіла психологиня Світлана Ройз.

Виберіть час, коли дитина не зайнята грою чи мультфільмом;

оберіть місце, де б вам всім було зручно і безпечно. Чим складніша розмова чи тема, тим більш стійкою має бути наша поза, повільнішим темп розмови;

скажіть, що зараз ви самі вивчаєте щось абсолютно нове і дуже важливе. При цьому попросіть дитину допомогти вам запам'ятати цю інформацію;

нагадайте, що зараз всі ми допомагаємо нашій армії. Ворог може завдавати шкоди, навіть якщо ми не бачимо його поруч. Ми зараз у безпеці, але нам важливо бути пильними та уважними і допомагати собі та іншим;

пам'ятаєш песика Патрона? Ти знаєш, чим він займається? Він допомагає знаходити вибухонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні – це коли існує небезпека від вибуху. Уяви, що ми проходимо підготовку разом із Патроном;

знаєш, які бувають небезпечні предмети? Покажіть зображення міни і запитайте, чи знає дитина, що це. Скажіть, що це міна. Спочатку краще показати ілюстрацію, а наступного разу можна показати реальне фото;

запитайте дитину, на що їй схожий цей предмет. Відповіді можуть бути найрізноманітніші. Вислухайте усі варіанти, а потім додайте, що цей предмет називається міна і вона дуже небезпечна. У ній захований механізм, що вибухає. Коли ви показуєте картинку, якщо дитина намагається торкнутись самого зображення вибухонебезпечного предмета, скажіть їй: "звикаймо – у жодному разі навіть на картинці ми не торкаємося. Не чіпай!";

спостерігайте за реакцією дитини, якщо ви бачите, що її поза змінилась, що м'язи напружились, дитина зачаїла подих – запропонуйте обійняти. І скажіть: "Ми зараз в безпеці. І будемо в безпеці. Ми вивчаємо це, щоб наші прогулянки були веселими і безпечними". Можна сказати дитині: "пам'ятаєш під час карантину у нас були правила: носити маску, дотримуватись дистанції. А зараз під час війни і після війни будуть деякий час нові правила. Бути уважними і пильними";

розкажіть дитині, де можуть бути міни. Вони можуть сховатися у траві, кущах, під деревами, біля будинків і огорож; можуть бути приклеєні до стовбурів дерев чи причаїтись у лісах, парках чи дитячих майданчиках у тих містах, де тривали бойові дії;