У 2024 році частина вчителів пройде сертифікацію. В Українському центрі оцінювання якості освіти вже визначили дати проведення цього тесту.

Деталі повідомила начальниця відділу сертифікації педагогічних працівників УЦОЯО Юлія Романенко.

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В УЦОЯО назвали дати проведення сертифікації вчителів

Так, незалежне тестування вчителів початкових класів, а також математики та української мови та літератури, які викладають у 5 – 6 класах, відбудеться 9 березня. Натомість тестування вчителів навчальних предметів історичної та громадянської галузі – 14 вересня 2024 року.

Зауважимо, що взяти участь у сертифікації у цьому році зможуть 1500 вчителів початкової ланки, по 1000 викладачів української мови та математики, та 500 вчителів історії.

Розпочати підготовку до сертифікаційного тесту вони можуть заздалегідь, ознайомившись з прикладами тестів, які використовували у попередні роки.

Зазначимо, що 2024 року обсяг сертифікаційного тесту для вчителів математики і початкових класів зменшать.

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Хто може пройти сертифікацію у 2024 році

На 2024 рік МОН поширило зовнішнє оцінювання професійних компетентностей на вчителів, які викладають такі предмети й курси:

всесвітньої історії;

вступу до історії України та громадянської освіти;

громадянської освіти;

історії України;

основ правознавства.

Реєстрація для участі в сертифікації відбудеться з 15 до 30 січня 2024 року у два етапи. Про особливості реєстрації можна дізнатися на сайті УЦОЯО.

У Міносвіти також повідомляли, що педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% до посадового окладу протягом строку дії сертифіката – трьох років.