Зазначимо, 2019 року в Україні запровадили процедуру сертифікації вчителів початкових класів. А 2023 року – учителів математики та української мови і літератури, які викладають на першому (адаптаційному) рівні базової освіти.

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Хто з вчителів може пройти сертифікацію у 2024 році

Тепер сертифікацію матиме змогу пройти ще одна категорія педагогів.

Так, з наступного року МОН поширює зовнішнє оцінювання професійних компетентностей на вчителів, які викладають такі предмети й курси:

всесвітньої історії;

вступу до історії України та громадянської освіти;

громадянської освіти;

історії України;

основ правознавства.

У першому тестуванні братимуть участь 500 учителів.

Також сертифікацію організують для педагогів початкових класів (не більш ніж для 1500 осіб) і вчителів математики та української мови і літератури (не більш ніж 1000 осіб кожної категорії).

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Коли треба реєструватися

Реєстрація для участі в сертифікації відбудеться з 15 до 30 січня 2024 року у два етапи:

з 15 до 25 січня – у межах граничної кількості, визначеної для кожного регіону;

з 26 до 30 січня – у межах загальної граничної кількості, визначеної наказом для кожної категорії.

Про особливості реєстрації можна дізнатися на сайті УЦОЯО.

Учителі, які успішно пройдуть сертифікацію, отримуватимуть доплату в розмірі 20% до посадового окладу протягом строку дії сертифіката – трьох років,

– кажуть у МОН.

І додають: сертифікат, отриманий останнім, почне діяти тільки з моменту, коли закінчиться дія попереднього.