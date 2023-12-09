Для цього вже створили при міністерстві відповідну робочу групу. Її мета – розробити зміни до нормативно-правових актів, що сприятимуть дебюрократизації діяльності шкіл.
Дивіться також Кембриджська міжнародна школа в Україні: тут здобувають освіту майбутнього
МОН дебюрократизує діяльність шкіл
Пропозиції групи мають подати для опрацювання директорату шкільної освіти МОН не пізніше 1 лютого.
До складу групи включили фахівців МОН, очільників кількох українських шкіл, експертів державних установ та громадських організацій.
В українських школах посилюватимуть безпеку
- У школах України посилюватимуть заходи безпеки, анонсував очільник МВС Ігор Клименко.
- Зокрема, у кожному навчальному закладі перебуватиме поліціянт, який відповідатиме за безпеку.
- Це буде спеціально відібрана, навчена та екіпірована людина.
- Також на входах до навчальних закладів встановлять металошукачі та арки.
- Особливу увагу звертатимуть на школи, розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.