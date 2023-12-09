Для цього вже створили при міністерстві відповідну робочу групу. Її мета – розробити зміни до нормативно-правових актів, що сприятимуть дебюрократизації діяльності шкіл.

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МОН дебюрократизує діяльність шкіл

Пропозиції групи мають подати для опрацювання директорату шкільної освіти МОН не пізніше 1 лютого.

До складу групи включили фахівців МОН, очільників кількох українських шкіл, експертів державних установ та громадських організацій.

В українських школах посилюватимуть безпеку

  • У школах України посилюватимуть заходи безпеки, анонсував очільник МВС Ігор Клименко.
  • Зокрема, у кожному навчальному закладі перебуватиме поліціянт, який відповідатиме за безпеку.
  • Це буде спеціально відібрана, навчена та екіпірована людина.
  • Також на входах до навчальних закладів встановлять металошукачі та арки.
  • Особливу увагу звертатимуть на школи, розташовані неподалік зони бойових дій та кордону з Білоруссю.