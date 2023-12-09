Для цього вже створили при міністерстві відповідну робочу групу. Її мета – розробити зміни до нормативно-правових актів, що сприятимуть дебюрократизації діяльності шкіл.

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МОН дебюрократизує діяльність шкіл

Пропозиції групи мають подати для опрацювання директорату шкільної освіти МОН не пізніше 1 лютого.

До складу групи включили фахівців МОН, очільників кількох українських шкіл, експертів державних установ та громадських організацій.

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В українських школах посилюватимуть безпеку