Для этого уже создали при министерстве соответствующую рабочую группу. Ее цель – разработать изменения в нормативно-правовые акты, которые будут способствовать дебюрократизации деятельности школ.

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МОН дебюрократизирует деятельность школ

Предложения группы должны подать для проработки директората школьного образования МОН не позднее 1 февраля.

В состав группы включили специалистов МОН, руководителей нескольких украинских школ, экспертов государственных учреждений и общественных организаций.

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