Отметим, в 2019 году в Украине была введена процедура сертификации учителей начальных классов. В 2023 году – учителей математики и украинского языка и литературы, которые преподают на первом (адаптационном) уровне базового образования.

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Кто из учителей может пройти сертификацию в 2024 году

Теперь сертификацию будет иметь возможность пройти еще одна категория педагогов.

Так, со следующего года МОН распространяет внешнее оценивание профессиональных компетентностей на учителей, преподавающих следующие предметы и курсы:

всемирной истории;

поступления в историю Украины и гражданского образования;

гражданского образования;

истории Украины;

основ правоведения.

В первом тестировании примут участие 500 учителей.

Также сертификацию организуют для педагогов начальных классов (не более 1500 человек) и учителей математики и украинского языка и литературы (не более 1000 человек каждой категории).

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Когда нужно зарегистрироваться

Регистрация для участия в сертификации состоится с 15 по 30 января 2024 года в два этапа:

с 15 по 25 января – в пределах предельного количества, определенного для каждого региона;

с 26 по 30 января – в пределах общего предельного количества, определенного приказом для каждой категории.

Об особенностях регистрации можно узнать на сайте УЦОКО.

Учителя, успешно прошедшие сертификацию, будут получать доплату в размере 20% к должностному окладу в течение срока действия сертификата – трех лет,

– говорят в МОН.

И добавляют: сертификат, полученный последним, начнет действовать только с момента окончания действия предыдущего.