Архівом викрадають дані: українців попередили про небезпечну схему з фейковими сертифікатами

Шахраї вдаються до схеми з фейковими освітніми сертифікатами. Зловмисники надсилають електронні листи зі шкідливими вкладеннями від імені освітніх платформ.

Про це попередила Нацполіція.

Що відомо про листи та як захистити себе?

У поліції розповіли, що зловмисники повідомляють українців про нібито успішне проходження онлайн-курсу та додають до електронного листа PDF-документ із посиланням на "сертифікат".

У листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом,

– пояснили правоохоронці.

Ці файли загрожують зараженням пристроїв вірусами, встановленням шкідливого програмного забезпечення та доступом сторонніх людей до девайса.

Поліцейські радять не відкривати підозрілі вкладення, навіть якщо лист виглядає офіційним або надійшов від знайомого відправника. Також рекомендується:

перевіряти посилання у PDF-документах перед відкриттям,

не запускати файли з архівів, отриманих електронною поштою,

перевіряти сертифікати лише через офіційні освітні платформи.

Особливо уважними варто бути працівникам державних структур та освітянам, які дійсно могли проходити курси.

Тим, хто отримав електронний лист з підозрілим вкладенням, радять надіслати його на перевірку до Національної команди з реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози.

Раніше банки попереджали, про нову загрозу від шахраїв. Зловмисники надсилали електронні листи, видаючи себе за представників банків, податкової та інших держустанов, щоб поширити шкідливе ПЗ та отримати доступ до рахунків.