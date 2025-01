Не забудьте виконати "Щедрик" на свята: текст легендарної щедрівки

Український "Щедрик”" – одна з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. Вона лунає на свята як в українських оселях, так і на кращих концертних майданчиках по всьому світові.

Ба більше, пісня стала ще й символом багаторічної боротьби українців за незалежність від Росії. Тож напередодні Водохреща 24 Канал пропонує текст щедрівки та трохи історії про легендарну українську пісню, яку переклали різними мовами.

Що відомо про "Щедрик" – текст пісні

"Щедрик" – це українська народна пісня, музику до якої написав композитор Микола Леонтович у 1901 – 1902 роках. Водночас англійську версію слів створив американець українського походження Петро Вільговський лише 1936 року. Він працював на радіо та назвав "Щедрик" дещо по-іншому: "Carol of the Bells" (“Колядка дзвонів”).

Саме після його виконання на концерті в Карнеґі-Гол (Нью-Йорк) 5 жовтня 1921 року український "Щедрик" став популярним у всьому світі. Це був одним із тих творів, над якими Микола Леонтович працював все життя.

Уперше "Щедрик" виконав хор Київського університету 1916 року.

А текст "Щедрика" лунає так:

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.



Текст колядки "Щедрик" / Ukr.mova.in.ua

Англійська версія "Щедрика" – Carol of the Bells - має такий текст:

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,

Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling

One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air

Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,

Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home

Ding dong ding… dong!

Як звучить українська щедрівка в різних країнах: відео

"Щедрик" також отримав чимало цікавих переспівів.

"Щедрик" також став мотивом однойменної історичної драми "Щедрик". Це історія трьох різних родин: українців, поляків та євреїв, яких об'єднало спільне горе – зміна репресивної машини СРСР на каральну систему Третього Рейху. Але співи українського "Щедрика" об'єднали дітей з трьох різних родин. Саме тепло від пісні зігрівало дівчат протягом усього їх життя, навіть у часи страждань та перевиховання.

