Усику в коментарях пишуть GOAT, але це не те, що ви могли подумати
- Олександр Усик став автором фрази, яка викликала багато мемів і пояснень, зокрема через неправильне використання англійської ідіоми.
- У коментарях Усика називають "GOAT", що означає українською – "найкрутіший з усіх часів", а не образа.
Олександр Усик зараз у всіх на слуху і не лише через його чергову перемогу. Він став автором фраз, які розтягнули на цитати та меми.
Цитата Усика стала причиною багатьох пояснень вчителів англійської та мемів, а ще чималої кількості коментарів у яких фігурує слово GOAT. Що воно насправді означає, пояснює 24 Канал посилаючись на @EnglishAntiSchool.
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Чому ж у коментарях Усика називають GOAT?
Напередодні свого бою, під час конференції Олександр Усик сказав український фразеологізм англійською мовою – "Don't push the horses". Але його не зрозуміли, оскільки відповідної ідіоми в англійській мові немає.
Якщо дослівно, то Усик мав на увазі український вислів "Не жени коней", що означає не поспішай чи пригальмуй. А от англійський відповідник звучатиме як – "Hold your horses", а перекладається як – "Притримай своїх коней".
Ця ситуація стала приводом для численних відео та уроків англійської – чому Усика не зрозуміли іноземці? У коментарях під такими відео з'явилися фраза – GOAT. Що вона означає?
Якщо ви гадаєте, що його ображають і називають козлом, то помиляєтеся – це популярна абревіатура.
GOAT – розшифровується як:
- G – greatest
- O – of
- A – all
- T – time.
А перекладається вона – найкрутіший з усіх часів.
Коли цю фразу сказали Озі Озборну він подякував, бо вважав, що його порівняли з козликом, який є символом сатанізму, прихильником якого він був. Але малася на увазі саме абревіатура.
Тому зверніть увагу, що саме хотіли написати – образу чи похвалу, і знайте яке значення має абревіатура. Порадійте перемозі Усика, бо він справді підтвердив, що найкрутіший боксер.