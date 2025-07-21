Цитата Усика стала причиною багатьох пояснень вчителів англійської та мемів, а ще чималої кількості коментарів у яких фігурує слово GOAT. Що воно насправді означає, пояснює 24 Канал посилаючись на @EnglishAntiSchool.

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Чому ж у коментарях Усика називають GOAT?

Напередодні свого бою, під час конференції Олександр Усик сказав український фразеологізм англійською мовою – "Don't push the horses". Але його не зрозуміли, оскільки відповідної ідіоми в англійській мові немає.

Якщо дослівно, то Усик мав на увазі український вислів "Не жени коней", що означає не поспішай чи пригальмуй. А от англійський відповідник звучатиме як – "Hold your horses", а перекладається як – "Притримай своїх коней".

Ця ситуація стала приводом для численних відео та уроків англійської – чому Усика не зрозуміли іноземці? У коментарях під такими відео з'явилися фраза – GOAT. Що вона означає?

Якщо ви гадаєте, що його ображають і називають козлом, то помиляєтеся – це популярна абревіатура.

GOAT – розшифровується як:

G – greatest

O – of

A – all

T – time.

А перекладається вона – найкрутіший з усіх часів.

Коли цю фразу сказали Озі Озборну він подякував, бо вважав, що його порівняли з козликом, який є символом сатанізму, прихильником якого він був. Але малася на увазі саме абревіатура.

Тому зверніть увагу, що саме хотіли написати – образу чи похвалу, і знайте яке значення має абревіатура. Порадійте перемозі Усика, бо він справді підтвердив, що найкрутіший боксер.