Забуті діалектизми: що означає "римеґати" та чому ви точно чули це, коли пасли корів

Українська мова зберегла чимало колоритних слів, пов'язаних із сільським побутом і господарством. Одне з них – "римеґати", яке добре знайоме тим, хто в дитинстві проводив літо у селі та допомагав пасти худобу.

Чимало українських слів, які колись були звичними у повсякденному житті, сьогодні поступово виходять з ужитку, водночас вони залишаються частиною нашої мовної спадщини та нагадують про традиційний сільський побут. Одне з таких слів – "римеґати", його часто можна було почути від старших людей у селах, особливо коли йшлося про корів, кіз чи інших свійських тварин.

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Що означає слово "римеґати"

Слово "римеґати" означає пережовувати відригнуту зі шлунка їжу, тобто жувати жуйку. Цей процес є природною особливістю травлення жуйних тварин.

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Коли корова чи коза пасеться на луці, вона швидко заковтує траву, майже не пережовуючи її. Згодом, уже під час відпочинку, тварина повертає частину корму назад до ротової порожнини та ретельно пережовує його ще раз. Саме цей процес і називають римеґанням.

Тому в селі нерідко можна було почути фразу: "Корова лежить і римеґає". Для старших поколінь це слово було цілком звичним і зрозумілим.

Хто римеґає і навіщо це потрібно

Римеґають жуйні тварини. До них належать корови, бики, вівці, кози, олені та деякі інші види ссавців.

Такий спосіб травлення допомагає краще переробляти грубу рослинну їжу. Завдяки повторному пережовуванню корм подрібнюється значно ретельніше, що полегшує його подальше засвоєння в багатокамерному шлунку тварини.

Саме тому корови на пасовищі часто спочатку активно їдять траву, а потім довго лежать у затінку та повільно рухають щелепами. Насправді в цей момент вони не відпочивають без діла, а продовжують важливий процес травлення.

Тож слово "римеґати" – це не просто цікава діалектна чи народна назва. Воно точно описує природний процес, без якого неможливо уявити життя корів, кіз та інших жуйних тварин. А для багатьох українців це слово ще й нагадує про літні канікули в селі, двір бабусі та дідуся і стадо корів на пасовищі.