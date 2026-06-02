Що означає слово "відчикрижити", розповідаємо з посиланням на Словник.UA.

Дивіться також Що таке "подейкують" та що роблять цим словом, значення якого відоме далеко не всім

Яке значення слова – "відчикрижити"?

Українська мова багата на слова, які не лише пояснюють дію, але одразу надають емоційне забарвлення слову та реченню загалом. Саме їх використовують письменники, щоб надати цікавого звучання художнім творам. Втім, женучись за "сучасними модними слівцями" ми втрачаємо цілий пласт цікавезних слів. А зустрічаючи їх у книгах дивуємося – "що воно означає".

І тішить, що чимало ресурсів, блогерів та медіа нагадують нам ці слова, та знову роблять їх модними. Спробуємо вам нагадати та пояснити слово – "відчикрижити".

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Іноді в розмові можна почути: "Перукар мені чуба відчикрижив", а у пресі: "Чиновник відчикрижив шмат землі". Звучить колоритно, але що ж означає це слово?

"Відчикрижити" має два значення – буквальне та переносне:

означає відрізати, відтяти, відрубати або відокремити щось різким рухом, тобто – буквальну дію. Найчастіше так кажуть про те, що було обрізане без особливих церемоній чи навіть надміру рішуче: "– На мене кинули бомбу, що так мені весь хвіст гладко відчикрижила! – говорив Лис Микита." (Іван Франко). забрати собі що-небудь у когось, відняти не завжди законно: "Батько нашого пана .. відчикрижив од церкви вісімдесят десятин." (Михайло Стельмах). та навіть – різко й коротко відповідати: "Ґаздиня змовкла, а Євген пошепки спитав: – Цікаво, що таке таргання? – Спитай у своєї Матильди! – відчикрижила молода." (Андрій Крижанівський). У сенсі – "Сказав – як відрізав!".

А походить воно від звуконаслідування: "чик!" – вигук, яким часто позначають звук ножиць або швидкого розрізання. Тому ми маємо слова – чикнути, чикрижити, підчикрижити, обчикрижити.

Найчастіше це стосується зачіски чи стрижки: перукар "обчикрижив" – дуже погано, недбало, нерівно постриг, а "підчикрижив" – постриг коротко.

Цікаво, що в українській мові такі слова не лише називають дію, а й передають ставлення до неї. Якщо сказати "відрізав" – це нейтрально. А от "відчикрижив" одразу малює картину: щось відтяли швидко, рішуче й без зайвих вагань.

Коли наступного разу зустрінете слово, почуєте чи прочитаєте, що хтось "відчикрижив" гілку, косу чи шматок тканини, знайте: йдеться не просто про відрізання, а про дію з характером – рішуче, швидко чи навіть незаконно.

Відчикрижити – це прибрати частину чогось / UA Модна

Можна сказати: "відрізати", "відітнути", "відкраяти", "відняти" частину чогось, а можна сказати – "відчикрижити" і одразу стають зрозумілими ваші емоції – весело, рішуче, обурливо чи зі злістю. А у вашому мовленні є таке слово?

Як українською називати "розчіску"?

Ми з'ясували, що такі чудові слова як "відчикрижив", "підчикрижив", "обчикрижив" можуть стосуватися і зачіски. Ну а відчикрижують найчастіше пасмо волосся на чолі, яке помилково називають – чолка. Хоча це слово помилка і росіянізм.

Українці помилково називають предмет, яким щодня розчісують волосся – розчіска. Але такого слова ми не маємо, але є цікавіші – гребінь, гребінець та гребінка.