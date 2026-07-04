Він ріс на кожному городі: що означає дивне українське слово "самосад"

Українська мова зберегла чимало слів, пов'язаних із традиційним побутом і щоденним життям наших предків. Одне з таких – "самосад", яким називали деякі рослини, вирощені власноруч біля власної оселі.

Українська мова має багато слів, які пов'язані з народним побутом, сільським господарством і традиціями минулих поколінь і одне з них – "самосад" – сьогодні можна почути нечасто, але ще кілька десятиліть тому воно було звичним у багатьох українських селах. "Самосадом" називали тютюн, який люди вирощували самостійно – буквально "самі садили", це була рослина, яку сіяли біля дому, а потім використовували у побуті.

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Що означає слово "самосад"

Слово "самосад" походить від поєднання двох частин: "сам" і "садити". Тобто йдеться про те, що рослину не купували готовою, а вирощували власними руками.

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У народному мовленні так найчастіше називали домашній тютюн. Люди висівали його на городах, біля хат або на невеликих ділянках землі поруч із господарством.

Особливо поширеним це слово було у сільській місцевості, де родини традиційно вирощували багато необхідних для побуту культур самостійно. Про самосад могли говорити старші люди, згадуючи часи, коли чимало речей виготовляли або вирощували вдома.

Наприклад, можна було почути: "Дід ще самосад сіяв" або "Пішов накрутити самосаду". У таких висловах ішлося саме про власноруч вирощений тютюн.

Навіщо українці сіяли тютюн біля дому

Домашній тютюн вирощували з практичних причин. У минулому фабричні тютюнові вироби були менш доступними, а для частини людей куріння саморобного тютюну було звичною побутовою практикою.

Після дозрівання листя тютюну збирали, сушили, подрібнювали та використовували для виготовлення самокруток. Для багатьох селян це був спосіб заощадити кошти та мати власний запас.

Самосад також був частиною традиційного господарства, коли люди прагнули бути максимально самозабезпеченими. Біля хати вирощували овочі, фрукти, лікарські рослини, а в деяких регіонах – і тютюн.

Сьогодні слово "самосад" переважно має історичний або розмовний відтінок. Воно нагадує про часи, коли українці більше залежали від власної праці та вирощували необхідні речі поруч із домом.