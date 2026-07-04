В украинском языке есть много слов, связанных с народным бытом, сельским хозяйством и традициями прошлых поколений, и одно из них – "самосад" – сегодня слышится нечасто, но еще несколько десятилетий назад оно было привычным во многих украинских селах. "Самосадом" называли табак, который люди выращивали самостоятельно – буквально "сами сажали"; это было растение, которое сеяли возле дома, а затем использовали в быту.

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Что означает слово "самосад"

Слово "самосад" происходит от сочетания двух частей: "сам" и "садить". То есть речь идет о том, что растение не покупали готовым, а выращивали собственными руками.

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В народной речи так чаще всего называли домашний табак. Люди высевали его на огородах, возле домов или на небольших участках земли рядом с хозяйством.

Особенно распространено это слово было в сельской местности, где семьи традиционно самостоятельно выращивали многие необходимые для быта культуры. О самосаде могли говорить пожилые люди, вспоминая времена, когда немало вещей изготавливали или выращивали дома.

Например, можно было услышать: "Дед еще самосад сеял" или "Пошел накрутить самосада". В таких выражениях речь шла именно о выращенном собственными руками табаке.

Зачем украинцы сеяли табак возле дома

Домашний табак выращивали по практическим причинам. В прошлом фабричные табачные изделия были менее доступны, а для части людей курение самодельного табака было привычной бытовой практикой.

После созревания листья табака собирали, сушили, измельчали и использовали для изготовления самокруток. Для многих крестьян это был способ сэкономить средства и иметь собственный запас.

Самосад также был частью традиционного хозяйства, когда люди стремились быть максимально самодостаточными. Возле дома выращивали овощи, фрукты, лекарственные растения, а в некоторых регионах – и табак.

Сегодня слово "самосад" в основном имеет исторический или разговорный оттенок. Оно напоминает о временах, когда украинцы в большей степени полагались на собственный труд и выращивали необходимые вещи рядом с домом.