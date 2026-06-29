В украинском языке существуют отдельные названия для родственников, которые появляются после вступления в брак, однако из-за длительного влияния русского языка часть украинцев стала использовать суржиковые формы, в частности слово "свьокр", когда речь идет об отце своего мужа. На самом деле на украинском языке этого родственника правильно называть "свекор" – именно это слово является нормативным и зафиксировано в словарях украинского языка.

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Почему "свьокр" не является правильным украинским словом

Слово "свьокр" происходит от русского "свёкор" и является адаптированной в быту суржиковой формой. Оно могло закрепиться в речи многих украинцев из-за многих лет русификации и постоянного контакта с русским языком.

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В украинском языке отец мужа для его жены – это свекор. Соответственно, мать мужа называется свекруха. Эти слова имеют давнюю историю и относятся к традиционной украинской семейной лексике.

Например, правильно сказать: "Мой свекор живёт в другом городе", "Я поехала в гости к свекру" или "Свекор помог с ремонтом". В разговорной речи также можно услышать обращение к этому родственнику по имени, однако семейное название остается прежним.

Какие еще названия родственников важно не путать

В украинском языке есть немало слов для обозначения родственных связей. После вступления в брак у человека появляются не только свекор и свекровь, но и другие родственники: например, брат мужа – это дивер, а сестра мужа – золовка.

Такие слова могут казаться непривычными современным носителям языка, ведь в быту их часто заменяют описательными конструкциями или суржиковыми вариантами.

Использование правильных украинских названий родственников помогает сохранять языковую традицию и возвращать в повседневное общение слова, которые постепенно вытеснялись под влиянием других языков.