"За териконами": звідки цей вислів і що означає

У зв'язку з перебігом бойових дій, слово "терикон" доволі часто з'являється у новинах. Та навіть є нова бойова пісня, де вони фігурують.

Хоч чи не усі чули пісню "За териконами", однак, не усі знають значення цього слова. 24 Канал розповідає, що таке "терикони" та чому вони важливі для України.

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Що таке "терикон"

Слово "терикон" відоме геологам, знавцям географії та мешканцям сходу України. Однак, багато хто його значення не знає.

Семе слово французького походження, яке утворилося з двох слів – terri – відвал порід, conigue – конічний, буквально – конічний відвал.

На вигляд – це конусоподібний (гостроверхий) пагорб. Але терикони – це штучні пагорби, які утворюються з відходів після видобутку корисних копалин. Вони розміщуються біля шахт та рудників, де утворюються шляхом насипання відвальних порід на вершину конуса.

У складі териконів можуть бути глинисті породи, піщаник, вапняк, доломіт, шлам, дрібні частинки вугільного пилу чи інших порід та вугільні домішки. А ще вони можуть горіти чи тліти. Їх залишки стають складниками пилових бур.

Де в Україні розташовані терикони

В Україні вони є в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській та Волинській областях.

На колись багатій на шахти Донеччині таких гір нараховували понад 700. Це частина пейзажу цього краю. Найбільше їх – у Донецьку та Макіївці. Терикон біля села Південне – найвищий в Україні, висотою близько 200 метрів. А у Донецьку маємо терикон висотою 124 метри, біля шахти імені Челюскінців.

Терикони Донецька: дивіться відео

Існували проєкти їх рекультивації – озеленення, створення відпочинкових зон. До війни терикони були тренувальними майданчиками для велосипедистів, мотоциклістів, альпіністів. На одному з них функціонував ресторан.

Ці штучні насипи від роботи шахт стали символічними для краю – це гори Донбасу. Для місцевих жителів вони колись слугували трибунами на футбольних матчах, а зараз окупанти планують їх знести.

Сьогодні терикони – це важливі стратегічні висоти для військових. Але їх руйнування внаслідок бойових дій, може призвести до екологічної катастрофи.

"Перемога не за горами, вона за териконами", – таке гасло жителів Донеччини.

"За териконами: дивіться відео

Терикони – це уже пам'ятки індустріальної епохи, які варто зберегти. На честь териконів Макіївки у 2019 році Укрпошта випустила марку.

Марка "Терикони. м. Макіївка" / Вікіпедія

Оскільки активних шахт уже майже немає – у Донецьку останню закрили у 2024 році, а остання під контролем України на Донеччині, постійно під обстрілом, а у Покровську діє остання з видобутку коксівного вугілля – нових териконів уже не буде.

Сподіваємося, що словом "останній" для шахт ми послуговуватимемося не часто. У якому випадку говорити "останній", у якому "крайній" 24 Канал писав раніше.