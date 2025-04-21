Ніхто не може знати усі слова мови, а в українській мові їх понад 250 тисяч. Але є настільки цікаві слова, про які ви не чули, але їх варто залучити до мовлення. Про них розповідає 24 Канал, посилаючись на @show_rami.

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Найрідкісніші слова української мови

Сучасна освічена людина застосовує 6 – 9 тисяч слів. Але словниковий запас залежить від професії, кола спілкування та професійної термінології. Справжні майстри слова можуть оперувати словником до 20 тисяч, як от Іван Франко.

Однак, етнографи та філологи, які укладали словники, зафіксували десятки тисяч слів, яких, можливо, ви ніколи не чули.

Пропонуємо перевірити свої знання з цією п'ятіркою слів:

Бабруна – жук сонечко. А ще можна пестливо – бабрунька, бабруська, бабриночка. Чудернацька назва для комахи, як і "стрекози" українською.

Багателізувати – применшувати, недоцінювати, нехтувати. Його у творах любив використовувати Іван Франко.

Блюзнірство – глузливе ставлення до чогось шанобливого.

Скруха – важкий, гнітючий стан. Може бути і співчуття та жаль. А от у вислові "скруха серця" означає теж, що "муки совісті".

Порцеляна – назва керамічного виробу з особливого сорту глини (російською – фарфор)

Чи знаєте ви ці слова: дивіться відео

Ось як ці слова, можна зустріти в літературі:

"Розкопки могил здавались поетові [Т. Шевченкові] блюзнірством, знущанням із слави народу" (Життя і творчість Т. Г. Шевченка);

"Як мене давила скруха І рятунку не було?" (Михайло Старицький);

"Валя з неприхованою скрухою дивилася на Стахурського. Марії немає! " (Юрій Смолич);

"Коли гості зайшли в їдальню, в них розбіглися очі. Столи угиналися від срібла, порцеляни і квітів" (Ірина Вільде, Сестри)

Гадаю, що ще чимало слів вас можуть здивувати, можна вивчати їх з діалектів, як от Полтавського.

Досліджуйте власну мову, збагачуйте словничок і говоріть красиво!