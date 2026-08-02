Що таке "манна небесна": значення цього виразу розуміє далеко не кожен

Коли кажуть "це для нього як манна небесна", мають на увазі щось дуже потрібне й довгоочікуване. Але звідки походить цей вислів знає не кожен.

Деякі крилаті вислови настільки міцно увійшли в наше мовлення, що ми майже не замислюємося над їхнім походженням. Один із них – "манна небесна", про нього розповідаємо з посиланням на "Горох".

Що означає вислів "манна Господня"?

Часом у розмові можна почути: "Це якась манна Господня!" Так говорять, коли не можуть повірити власним очам або пояснити дивну подію. Але що таке "манна Господня"? Чи пов'язане це слово з обманом, чи має зовсім інше походження? Виявляється, відповідь ховається в одній із найвідоміших біблійних історій, яку розповідають Книга Вихід та Книга Числа.

Розберемо по частинах. Манна – це їжа, яку, за біблійною розповіддю, Бог посилав щодня ізраїльтянам під час їхньої сорокарічної мандрівки пустелею після виходу з Єгипту. Щоранку на землі з'являлися дрібні білі зернятка, схожі на іній. Люди збирали їх і готували їжу. У Біблії сказано, що мана мала смак коржів із медом.

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Саме звідси походить вислів "манна небесна (з неба, з небес)" або "манна Господня" – несподіваний дар, допомога чи порятунок, що приходить тоді, коли людина вже майже втратила надію.

Що таке "манна небесна", пояснення священника: дивіться відео

А вислови "Чекати, як манни небесної" – означає чекати з нетерпінням чи як останню надію, "живитися манною небесною" – існувати надголодь, харчуватися мінімально.

Цікаво! У пустелі й нині росте їстівний лишайник леканора, який має староєврейську назву "ман". Його плоди – дрібні білі кульки, схожі на крупу, які споживалися місцевими жителями.

В українців теж є каша, яку називають манною. Її готують з манної крупи. Назва "манна" походить від тієї самої біблійної манни (із двома літерами н). Коли в Європі з'явилася дуже дрібна пшенична крупа, її зернинки нагадали людям біблійну манну – дрібну їжу, яку, за Святим Письмом, Бог послав ізраїльтянам у пустелі.

А чому тоді "мана" означає оману?

Цікаво, що в українській мові існує ще одне слово мана, з однією "н" але воно має зовсім інше походження. У словниках мана – це примара, марево, омана, те, що вводить в оману. Від цього ж кореня походять слова оманити, манити, омана.

Саме тому вислів "наче мана" означає щось незрозуміле, примарне або таке, що збиває з пантелику.

Тому будьте уважні до слова, бо відсутність однієї літери "н", міняє значення слова на протилежне. Отже, в українській мові співіснують два різні слова манна і мана:

біблійна манна – небесна їжа, Божий дар;

– небесна їжа, Божий дар; мана у значенні омани – привид, марево, ілюзія.

Вони дуже схоже звучать, але мають різне походження й різні значення.

Оскільки вислів "манна небесна" біблійного походження, він став міжнародним. Його знають у багатьох мовах світу як символ несподіваної допомоги або дару, що з'явився саме тоді, коли він був найбільш потрібний.

Знайте не лише відомі фразеологізми, а й їх походження, часто за ними стоїть дуже важлива історія.