Некоторые крылатые выражения настолько прочно вошли в нашу речь, что мы почти не задумываемся об их происхождении. Одно из них – "манна небесная", о нем мы рассказываем со ссылкой на "Горох".

Что означает выражение "манна Господня"?

Иногда в разговоре можно услышать: "Это какая-то манна Господня!" Так говорят, когда не могут поверить собственным глазам или объяснить странное событие. Но что такое "манна Господня"? Связано ли это слово с обманом или имеет совсем другое происхождение? Оказывается, ответ кроется в одной из самых известных библейских историй, о которой рассказывают Книга Исход и Книга Чисел.

Разберем по частям. Манна – это пища, которую, согласно библейскому повествованию, Бог посылал ежедневно израильтянам во время их сорокалетнего странствия по пустыне после исхода из Египта. Каждое утро на земле появлялись мелкие белые зернышки, похожие на иней. Люди собирали их и готовили еду. В Библии сказано, что манна имела вкус лепешек с медом.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Именно отсюда происходит выражение "манна небесная (с неба, с небес)" или "манна Господня" – неожиданный дар, помощь или спасение, приходящие тогда, когда человек уже почти потерял надежду.

Что такое "манна небесная", объяснение священника: смотрите видео

А выражение "Ждать, как манны небесной" – означает ждать с нетерпением или как последнюю надежду, "питаться манной небесной" – существовать на грани голода, питаться минимально.

Интересно! В пустыне и по сей день растет съедобный лишайник леканора, который имеет древнееврейское название "ман". Его плоды – мелкие белые шарики, похожие на крупу, которые употреблялись в пищу местными жителями.

У украинцев тоже есть каша, которую называют манной. Ее готовят из манной крупы. Название"манна" происходит от вот той самой библейской манны (с двумя буквами "н"). Когда в Европе появилась очень мелкая пшеничная крупа, ее зернышки напомнили людям библейскую манну – мелкую пищу, которую, согласно Священному Писанию, Бог послал израильтянам в пустыне.

А почему тогда "мана" означает заблуждение?

Интересно, что в украинском языке существует еще одно слово "мана", с одной "н", но оно имеет совершенно другое происхождение. В словарях "мана" – это призрак, марево, заблуждение, что вводит в заблуждение. От этого же корня происходят слова "оманить", "манить", "омана".

Именно поэтому выражение "наче мана" означает что-то непонятное, призрачное или сбивающее с толку.

Поэтому будьте внимательны к этому слову, ведь отсутствие одной буквы "н" меняет значение слова на противоположное. Итак, в украинском языке сосуществуют два разных слова: "манна" и "мана":

библейская манна – небесная пища, Божий дар;

– небесная пища, Божий дар; "мана" в значении заблуждения – призрак, мираж, иллюзия.

Они очень похоже звучат, но имеют разное происхождение и разные значения.

Поскольку выражение "манна небесная" имеет библейское происхождение, оно стало международным. Его знают во многих языках мира как символ неожиданной помощи или дара, появившегося именно тогда, когда он был наиболее нужен.

Знайте не только известные фразеологизмы, но и их происхождение, ведь за ними часто стоит очень важная история.