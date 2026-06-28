Альтернатива є: що робити, якщо не склали НМТ у 2026 році

Випускники українських шкіл зараз складають національний мультитест. Його результати потрібні для вступу до вишів нашої держави.

Одна частина учасників може не здолати поріг балів, які потрібні для участі у вступній кампанії до ЗВО. 24 Канал при цьому підкаже, які є альтернативи вступу, якщо провалив тестування.

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Куди можна вступити цьогоріч без НМТ?

Цьогорічним випускникам, які "завалили" НМТ, сильно хвилюватися не варто. При цьому можна навіть чекати наступного року. Адже стати студентом можна ще цьогоріч. Зокрема, вступити:

до військових вишів за внутрішніми іспитами;

на польсько-українські освітні програми у приватних вишах;

до фахових коледжів;

до професійних коледжів.

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Військові виші

Для вступу до військових вишів замість НМТ можна складати вступні іспити безпосередньо в закладі освіти. Це випробування з конкурсних предметів за програмами НМТ / ЗНО, уточнює Education.ua. Також абітурієнти мають пройти психологічне обстеження, оцінювання рівня фізичної підготовки, медичний огляд.

Польсько-українські програми у виші

Деякі приватні ЗВО пропонують вступ без мультитесту за спільними програмами з польськими вишами. Вони діють у разі укладення угоди про співпрацю між українським і польським університетами. У цьому разі вступника можуть зарахувати до польського закладу освіти на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту й співбесіди. Після року навчання студент отримує можливість продовжити освіту в українському університеті. Однак тоді скласти для вступу НМТ все ж доведеться.

Фахові коледжі

Без НМТ також можна вступити до фахових коледжів. Ці заклади освіти пропонують широкий вибір спеціальностей, які є у вишах. Після завершення навчання випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра й можуть як працевлаштовуватися, так і продовжувати навчання в університеті.

Для вступу треба пройти співбесіди / творчий конкурс і написати мотиваційний лист на вимогу закладу.

Професійні коледжі

Без НМТ також можна вступати до професійних коледжів. Тут можна за короткий час опанувати робітничу професію та швидко вийти на ринок праці.

Вступ до державних професійних коледжів відбувається зазвичай без конкурсу. Якщо заяв більше ніж місць у коледжі, тоді можуть зважати на середній бал шкільного атестата або провести співбесіду чи інше вступне випробування.

Вступ за кордон

Українські випускники також можуть розглядати варіант вступу за кордон. При цьому варто зважати не лише на правила вступу у конкретній країні, а й наперед ознайомитися з правила вступної кампанії у виші, який ви обрали.

Gap year

Можна ще обрати Gap year чи Post Graduate year – "вільний" рік між випуском зі школи та вступом до вишу. Практика є популярною в Європі й Америці. Цей рік використовують як перерву між переходом від одного типу навчання до іншого. Вступник має час подумати, чим хоче займатися. У цей час можна волонтерити, подорожувати, тимчасово працювати, проходити курси тощо.

До речі, без НМТ також можна вступати до університетів на контракт – але тим, хто вже має вищу освіту.