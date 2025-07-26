Три українських слова, які заборонили й вилучили "совєти"

Кілька поколінь забули слова, які свого часу заборонила та вилучила радянська влада. Але настав час їх пригадати.

Про питомо українські слова заборонені "совєтами" розповіла мовознавиця Оксана Миколаївна, пише 24 Канал.

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Які звичні слова заборонені "совєтами"?

Для тих, хто продовжує стверджувати, що мова не має значення вкотре нагадуємо, що українська мова заборонялася – і за часів Російської імперії, і за СРСР. Така політика стосувалася не лише заборони розмовляти й писати українською офіційно. Але й спроб переписати її та наблизити до російської, шляхом вилучення окремих питомих слів.

Тому, сьогодні, мовознавці нагадують нам про слова, які на кілька поколінь українців змусили забути, проте їх варто знову відродити.

Серед слів, які вилучили зі словників:

Городина. Саме так раніше називали плоди, які вирощували селяни на полях та присадибних ділянках. Походження слова цілком логічне: город – місце вирощування і городина – плоди, які виростили. Совєти замінили його на – овочі (російською – "овощи").

Слово "овоч" праслов'янського походження і присутнє у кількох слов'янських мовах і означає – "плід". Але українці користувалися словом – "городина" і його фіксує словник Бориса Грінченка. А ще було і слово "ярина".

В сучасній мові "городина" та "овочі" є синонімами, і обидва терміни вживаються для позначення харчових рослин, що вирощуються на городі.

Осоння. Так називають незатінене місце, що освітлюється й обігрівається сонцем. Це слово передає мелодику нашої мови й абсолютно відсутнє в російській мові. Його часто використовували в літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття. В російській мові наближене за змістом – "солнцепєк".

Робітня. Це підприємство для лагодження або виготовлення певних виробів чи приміщення, де міститься таке підприємство. Ресурс "Горох" позначає його, як діалектичне. Таким словом позначали і цех, і майстерню, і лабораторію, і ательє робоче приміщення – у такому контексті – "я працюю у теслярській / швейній робітні". Сьогодні слово "робітня" можна зустріти у власних назвах компаній, наприклад, ремонту і будівництва.

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Пізнавайте свою мову і повертайте до мовлення заборонені й забуті українські слова!