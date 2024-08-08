Стратегія "Школа офлайн": що передбачає та скільки грошей потребує

МОН України розробило стратегію "Школа офлайн". Зокрема, вона має на меті відновлення очного навчання для 300 тисяч учнів протягом навчального року.

Андрій Сташків, заступник голови МОН, розкрив ключові аспекти стратегії "Школа офлайн" в ефірі національного телемарафону, – інформує Освіта 24.

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Повернення до звичного навчання

Планується придбання 500 автобусів та будівництво укриттів для шкіл, на що уряд загалом виділив понад 3,5 мільярда гривень. Власне, мільярд на автобуси та 2,5 мільярда – на укриття.

Сташків наголосив на важливості очного навчання для соціального та емоційного розвитку учнів. Він зазначив, що дистанційна освіта не може повноцінно замінити пряме спілкування та розвиток м'яких навичок, які є ключовими для дітей.

Очне навчання – це пріоритет. Для учнів надзвичайно важливо повернення до очного навчання, адже це розвиток м'яких навичок, соціальний розвиток, емоційний добробут,

– заявив Андрій Сташків.

За словами заступника голови МОН, стратегія "Школа офлайн" передбачає комплексний підхід до відновлення очного навчання. Це передбачає інфраструктурні заходи, такі як будівництво укриттів у школах, особливо в прифронтових зонах, та забезпечення транспортного сполучення для учнів.

уряд планує стимулювати повернення учнів до шкіл, не обмежуючись лише початком навчального року, але й протягом усього періоду навчання.

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Цими днями Сташків також коментував питання генераторів у навчальних закладах. За його словами, понад 50% українських шкіл мають генератори та котельні для проведення офлайн-навчання у разі відключення електроенергії.