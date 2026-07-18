Що таке ЄФВВ: як, де і кому складати цей іспит у 2026 році

Плануєте вступати до магістратури у 2026 році? Тоді варто заздалегідь дізнатися, чи потрібно вам складати Єдине фахове вступне випробування.

Вступна кампанія до магістратури – це не лише подання заяв, а й складання обов'язкових вступних випробувань. Одне з них – Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Розповідаємо, що це за іспит, хто має його складати та як до нього зареєструватися з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Що таке ЄФВВ, хто його має складати?

Вступ до магістратури у 2026 році для багатьох спеціальностей неможливий без складання Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ). Саме результати цього тесту разом із Єдиним вступним іспитом (ЄВІ) використовують під час конкурсного відбору. Розповідаємо, що таке ЄФВВ, кому його потрібно складати та як відбувається реєстрація.

Якщо ви плануєте вступати до магістратури, насамперед перевірте, чи потрібен ЄФВВ саме для вашої спеціальності. Від цього залежить перелік вступних випробувань, які необхідно скласти. Актуальний перелік спеціальностей, календар вступної кампанії та програми тестів публікують Міністерство освіти і науки України, Український центр оцінювання якості освіти та портал Освіта.ua.

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це стандартизований тест, який перевіряє фахову підготовку вступників до магістратури. Його організовують Міністерство освіти і науки України та Український центр оцінювання якості освіти. Результати ЄФВВ використовують заклади вищої освіти під час конкурсного відбору на навчання за певними спеціальностями.

У 2026 році ЄФВВ складають вступники до магістратури на визначені спеціальності, зокрема галузей:

освіта;

культура, мистецтво та гуманітарні науки;

соціальні науки, журналістика, інформація та міжнародні відносини;

бізнес, адміністрування та право (крім окремих спеціальностей);

інформаційні технології;

а також низки інших спеціальностей, перелік яких визначено Порядком прийому.

Водночас усі вступники до магістратури, незалежно від спеціальності, складають ЄВІ, а ЄФВВ – лише ті, для чиїх спеціальностей його передбачено.

Повний перелік спеціальностей, для яких потрібне ще одне вступне випробування ЄФВВ та спеціальностей де можна скористатися правом вибрати один із предметних тестів, можна познайомитися тут. А також, які обов'язкові іспити і на які спеціальності слід скласти.

А про рейтинг технічних вишів, які визнали найкращими в Україні у 2026 році, ми писали раніше. Можливо серед них є і той, який ви обрали.

Як зареєструватися на іспит?

Реєстрацію на ЄФВВ здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти. Для участі у 2026 році потрібно було зареєструватися:

з 23 квітня до 14 травня – основний період;

– основний період; 26–28 травня – додатковий період реєстрації.

Під час реєстрації вступник обирає:

населений пункт, у якому складатиме іспит;

предметне спрямування ЄФВВ (можна обрати не більше двох);

іноземну мову для ЄВІ.

Іспит проходить у тимчасових екзаменаційних центрах, які працюють в Україні та, за потреби, за кордоном. Конкретне місце проведення зазначають у запрошенні, яке вступник отримує через свій персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Запрошення-перепустки для основної сесії з’являться в кабінетах учасників до 19 червня, для додаткової сесії – до 28 липня.

У 2026 році основна сесія ЄФВВ проходить з 26 червня до 14 липня, а додаткова – з 3 до 21 серпня. Результати основної сесії публікують у персональному кабінеті вступника після завершення перевірки робіт.