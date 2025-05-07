Можна вчитись безоплатно: як українцеві вступити в університет у Чехії

Українці можуть вступати в різні університети світу. В окремі навіть – для безоплатного навчання.

Однак для цього треба відповідати певним критеріям. Як вступити у виш Чехії, 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Які умови вступу для українців у виші Чехії

Для вступу у виші Чехії абітурієнт повинен володіти чеською або англійською мовою на високому рівні. Для приватних закладів іноді достатньо знань на рівні В1. Для вступу на більшість спеціальностей у державних університетах необхідно знати чеську на рівні В2. Є спеціальності, для вступу на які потрібно володіти іноземною на рівні С1 (переважно у медичній сфері).

Для підтвердження рівня знання мови треба мати відповідний сертифікат. Українці, які знають чеську, мають право вступати на державну форму навчання. Якщо ж володіють лише англійською, то зможуть стати лише студентами-контрактниками.

Цікаво! Серед абітурієнтів діє практика, коли вони приїжджають на рік у Чехію для вивчення мови при ЗВО на підготовчих курсах, аби мати вищі шанси для вступу.

У деякі університети Чехії українці можна вступити без іспитів. Для цього потрібно було подавати заявку завчасно. У більшості закладів цей період закінчився у грудні 2024 року.

Для вступу українцям, окрім знання мови, потрібно зібрати необхідний пакет документів, а також отримати студентську візу або інший документ, який дозволяє легальне перебування у країні.

У більшості випадків абітурієнти повинні складати вступні іспити, які залежать від обраної спеціальності та ЗВО. Деякі виші можуть проводити власні тести або співбесіди, щоб визначити рівень знань кандидатів. У Чехії майже всі університети приймають українців без сертифіката ЗНО/НМТ.

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Які документи потрібно підготувати

Абітурієнтам для вступу у виш Чехії потрібно підготувати пакет документів:

заява про вступ;

атестат про повну загальну середню освіту та його переклад чеською мовою, завірений нотаріально;

мотиваційний лист;

рекомендації;

сертифікати про знання мови.

Кожен університет може додатково вимагати й інші документи, але це все зазначають на сайтах ЗВО.