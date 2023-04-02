Потрібна система, а не мотивація: що робити, аби навчання онлайн давало результат

Самоосвіта та навчання онлайн – це процеси, без яких у сучасних реаліях неможливо досягнути успіху. В теорії все виглядає доволі легко, але як тільки люди беруться за навчання, то починається боротьба з труднощами.

Навчання онлайн – це чудовий спосіб набути нові знання та опанувати потрібні навики. Ця система ідеальна, адже вам навіть не потрібно виходити з дому, усе необхідне – комп'ютер, інтернет та мотивація – у вас вже є.

Читайте також Включіть мозги, щоб не лічити нерви: як правильно називати українською органи людини

Разом з тим, варто розуміти, що досягнути успіху можливо лише завдяки напрацьованій системі. Є фактори, які вам варто передбачити та приділити їм увагу, інакше навчання може затягнутися, а ви можете розчаруватися у своїх силах.

Онлайн-навчання теж потребує зусиль / Фото Pexels

Керуйте часом правильно. Йдеться не про поділ дня на певні блоки, а про правильні пріоритети. Доволі часто ми напихаємо у розклад дня занадто багато завдань, й очевидно, що частина з них просто не може бути виконана. Пам'ятайте: успіх полягає не в тому, щоб бути постійно зайнятим, а в тому, щоб отримувати результат своїх зусиль.

Турбота про ментальне здоров'я. Цей пункт рідко беруть до уваги, а дарма: якщо у вас не вистачає психологічного ресурсу, то про жодне навчання не може бути й мови. Звісно, ви можете переглядати відео та робити завдання, але це займатиме багато часу та не даватиме жодного задоволення.

Зазвичай онлайн-освіта – це не єдине наше заняття, тому варто розуміти, що ваша увага та інші ресурси мають певні ліміти. Вам доведеться подумати про певні обмеження, аби мати можливість навчатися.

Більше спілкування. Зачинитися вдома та присвятити весь вільний час навчанню – не така гарна ідея, як це може здатися на перший погляд. Обмежуючи себе лише цифровим світом, ви завдаєте удару своєму моральному стану, і до гарних наслідків це не приведе. Зрештою, ви можете знайти нових друзів у сфері, яку опановуєте, це дасть вам заряд мотивації та нові цікаві знання.

Постійна практика. Елементарна порада, якою часто нехтують під час онлайн-навчання. Здається, що ми поглинаємо багато інформації та здатні застосувати її на практиці, але коли справа доходить до завдань, то виявляється, що знаємо ми не так вже й багато.

Не пропускайте жодних завдань, навіть тих, які видаються елементарними, інакше мине час, і навіть вони будуть здаватися вам непідйомними.