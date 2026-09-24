Не "шиповнік": про що розповідає українська назва куща з червоними плодами
Восени цю рослину важко не помітити: кущ колючий, ягоди червоні, чай з яких знають усі. А от назву часто вимовляють неправильно.
Як правильно називати "шиповнік" українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як називати рослину українською замість "шиповнік"?
Є рослини, назви яких не потребують довгих пояснень. Подивилися на кущ – і все стає зрозуміло: ніжні квіти, червоні плоди, а між ними – гострі шипи. Саме вони й залишили свій слід у назві. Але чому ми так часто говоримо "шиповнік", якщо українське слово звучить по-іншому?
Це російська назва рослини – "шиповник". В українському мовленні вона закріпилася через тривалий вплив російської мови, тому для багатьох стала майже звичною. Але українська назва нікуди не зникла: шипшина зафіксована і в академічних словниках, і в українських текстах уже давно.
Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.
І тут цікаво подивитися не лише на правильну назву, а й на її історію.
Слово "шипшина" походить від давнішої назви, пов'язаної зі словом "шип" – колючка. Етимологічний словник виводить його від праслов'янського *šipъčіnа. Тобто назва буквально пов'язана з характерною ознакою рослини – її колючими гілками.
Цікаво, що споріднені назви є й в інших слов'янських мовах: наприклад, білоруське "шыпшына", польське szypszyna. Тож "шипшина" – не випадкове утворення, а давня слов'янська назва.
Звичайно, назви дуже схожі, але у кожній мові вони мають власне звучання. Тому не варто послуговуватися чужою назвою, якщо ми маємо свою.
Але українська мова не обходиться без синонімів і народних назв:
дика троянда,
рожа,
ружа,
свороборина,
шипок,
чіпорас.
Серед народних назв зустрічаємо – "свербивус". У цій назві дотепна історія і практична порада.
Всередині ягоди шипшини є насінинки, які вкриті колючими волосинками, що можуть викликати подразнення шкіри і свербіння губ. Тому й така назва.
А інша кумедна версія розповідає про прикмету: якщо у чоловіка чухаються вуса – то до сварки, і під час неї лайливого чоловіка відправляли "почухати вуса об шипшину", щоб не свербіли, та задля уникнення конфлікту.
А ще цю назву рослини використовують для назв крамниць, аптек та навіть… шиномонтажу, адже "ШипШина", дуже влучно вказує на діяльність закладу.
Зверніть увагу! Чимало росіянізмів причаїлися саме у назвах рослин та тварин. Але ми маємо власні літературні назви і народні. До речі, чимало назв має рослина, яку називають "можжевельнік".
Що ви знаєте про шипшину?
Шипшина дуже цікава і корисна рослина, але не усі знають її історію:
- Шипшина – дика родичка троянди. Вона належить до родини розових, а її ніжні квіти справді нагадують прості дикі троянди.
- Червоні "ягоди" – насправді не ягоди. У ботаніці це несправжні плоди, всередині яких містяться дрібні горішки.
- Шипи – її захист. Вони допомагають рослині захищатися від тварин, які могли б пошкодити молоді пагони.
- Шипшина дуже багата на вітамін C. Особливо багато його міститься у свіжих плодах, хоча кількість залежить від виду та умов вирощування.
- Її використовували здавна. Плоди сушили, заварювали, готували настої, сиропи, варення та інші напої.
- Шипшина може жити десятки років. Окремі кущі за сприятливих умов здатні довго відновлюватися й розростатися.
- Її плоди люблять птахи. Восени й узимку вони стають важливим джерелом їжі для багатьох птахів.
У чому користь шипшини: дивіться відео
Тому наступного разу, коли побачите кущ із ніжними квітами й червоними плодами, згадайте його українське ім'я – шипшина.