Как правильно называется "шиповник" на украинском языке, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как называть растение на украинском языке вместо "шиповник"?

Есть растения, названия которых не требуют долгих объяснений. Посмотрели на куст – и все становится понятно: нежные цветки, красные плоды, а между ними – острые шипы. Именно они и оставили свой след в названии. Но почему-то мы так часто говорим "шиповник", если украинское слово звучит по-другому?

Это русское название растения – "шиповник". В украинской речи оно закрепилось из-за длительного влияния русского языка, поэтому для многих стало почти привычным. Но украинское название никуда не исчезло: "шипшина" зафиксирована и в академических словарях, и в украинских текстах уже давно.

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И здесь интересно присмотреться не только к правильному названию, но и к его истории.

Слово "шипшина" происходит от более древнего названия, связанного со словом "шип" – колючка. Этимологический словарь выводит его от праславянского *šipъčіnа. То есть название буквально связано с характерным признаком растения – его колючими ветвями.

Интересно, что родственные названия есть и в других славянских языках: например, белорусское "шыпшына", польское "szypszyna". Таким образом, "шипшина" – не случайное образование, а древнее славянское название.

Конечно, названия очень похожи, но в каждом языке они имеют свое собственное звучание. Поэтому не стоит пользоваться чужим названием, если у нас есть свое.

Но украинский язык не обходится без синонимов и народных названий:

дика троянда,

рожа,

ружа,

свороборина,

шипок,

чіпорас.

Среди народных названий встречается "свербивус". В этом названии кроется остроумная история и практический совет.

Внутри ягоды шиповника находятся семечки, покрытые колючими волосками, которые могут вызывать раздражение кожи и зуд губ. Отсюда и такое название.

А другая забавная версия рассказывает о примете: если у мужчины чешутся усы – это предвещает ссору, и во время нее ругающегося мужчину отправляли "почесать усы о шиповник", чтобы они не чесались, а также для предотвращения конфликта.

А ещё это название растения используют для названий магазинов, аптек и даже… шиномонтажа, ведь "ШипШина" очень метко указывает на деятельность заведения.

Обратите внимание! Немало русицизмов затаилось именно в названиях растений и животных. Но у нас есть и собственные литературные названия, и народные. Кстати, немало названий имеет растение, которое называют "можжевельник".

Что вы знаете о шиповнике?

Шиповник – очень интересное и полезное растение, но не все знают его историю:

Шиповник – дикая родственница розы. Она принадлежит к семейству розовых, а ее нежные цветки действительно напоминают простые дикие розы.

Она принадлежит к семейству розовых, а ее нежные цветки действительно напоминают простые дикие розы. Красные "ягоды" – на самом деле не ягоды. В ботанике это ложные плоды, внутри которых находятся мелкие орешки.

В ботанике это ложные плоды, внутри которых находятся мелкие орешки. Шипы – ее защита. Они помогают растению защищаться от животных, которые могли бы повредить молодые побеги.

Они помогают растению защищаться от животных, которые могли бы повредить молодые побеги. Шиповник очень богат витамином C. Особенно много его содержится в свежих плодах, хотя количество зависит от вида и условий выращивания.

Особенно много его содержится в свежих плодах, хотя количество зависит от вида и условий выращивания. Ее использовали издавна. Плоды сушили, заваривали, готовили настои, сиропы, варенье и другие напитки.

Плоды сушили, заваривали, готовили настои, сиропы, варенье и другие напитки. Шиповник может жить десятки лет. Отдельные кусты при благоприятных условиях способны долго восстанавливаться и разрастаться.

Отдельные кусты при благоприятных условиях способны долго восстанавливаться и разрастаться. Ее плоды любят птицы. Осенью и зимой они становятся важным источником пищи для многих птиц.

В чем польза шиповника: смотрите видео

Поэтому в следующий раз, когда увидите куст с нежными цветами и красными плодами, вспомните его украинское название – шиповник.