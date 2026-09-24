Як правильно називати "шиповнік" українською, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як називати рослину українською замість "шиповнік"?

Є рослини, назви яких не потребують довгих пояснень. Подивилися на кущ – і все стає зрозуміло: ніжні квіти, червоні плоди, а між ними – гострі шипи. Саме вони й залишили свій слід у назві. Але чому ми так часто говоримо "шиповнік", якщо українське слово звучить по-іншому?

Це російська назва рослини – "шиповник". В українському мовленні вона закріпилася через тривалий вплив російської мови, тому для багатьох стала майже звичною. Але українська назва нікуди не зникла: шипшина зафіксована і в академічних словниках, і в українських текстах уже давно.

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І тут цікаво подивитися не лише на правильну назву, а й на її історію.

Слово "шипшина" походить від давнішої назви, пов'язаної зі словом "шип" – колючка. Етимологічний словник виводить його від праслов'янського *šipъčіnа. Тобто назва буквально пов'язана з характерною ознакою рослини – її колючими гілками.

Цікаво, що споріднені назви є й в інших слов'янських мовах: наприклад, білоруське "шыпшына", польське szypszyna. Тож "шипшина" – не випадкове утворення, а давня слов'янська назва.

Звичайно, назви дуже схожі, але у кожній мові вони мають власне звучання. Тому не варто послуговуватися чужою назвою, якщо ми маємо свою.

Але українська мова не обходиться без синонімів і народних назв:

дика троянда,

рожа,

ружа,

свороборина,

шипок,

чіпорас.

Серед народних назв зустрічаємо – "свербивус". У цій назві дотепна історія і практична порада.

Всередині ягоди шипшини є насінинки, які вкриті колючими волосинками, що можуть викликати подразнення шкіри і свербіння губ. Тому й така назва.

А інша кумедна версія розповідає про прикмету: якщо у чоловіка чухаються вуса – то до сварки, і під час неї лайливого чоловіка відправляли "почухати вуса об шипшину", щоб не свербіли, та задля уникнення конфлікту.

А ще цю назву рослини використовують для назв крамниць, аптек та навіть… шиномонтажу, адже "ШипШина", дуже влучно вказує на діяльність закладу.

Зверніть увагу! Чимало росіянізмів причаїлися саме у назвах рослин та тварин. Але ми маємо власні літературні назви і народні. До речі, чимало назв має рослина, яку називають "можжевельнік".

Що ви знаєте про шипшину?

Шипшина дуже цікава і корисна рослина, але не усі знають її історію:

Шипшина – дика родичка троянди. Вона належить до родини розових, а її ніжні квіти справді нагадують прості дикі троянди.

Вона належить до родини розових, а її ніжні квіти справді нагадують прості дикі троянди. Червоні "ягоди" – насправді не ягоди. У ботаніці це несправжні плоди, всередині яких містяться дрібні горішки.

У ботаніці це несправжні плоди, всередині яких містяться дрібні горішки. Шипи – її захист. Вони допомагають рослині захищатися від тварин, які могли б пошкодити молоді пагони.

Вони допомагають рослині захищатися від тварин, які могли б пошкодити молоді пагони. Шипшина дуже багата на вітамін C. Особливо багато його міститься у свіжих плодах, хоча кількість залежить від виду та умов вирощування.

Особливо багато його міститься у свіжих плодах, хоча кількість залежить від виду та умов вирощування. Її використовували здавна. Плоди сушили, заварювали, готували настої, сиропи, варення та інші напої.

Плоди сушили, заварювали, готували настої, сиропи, варення та інші напої. Шипшина може жити десятки років. Окремі кущі за сприятливих умов здатні довго відновлюватися й розростатися.

Окремі кущі за сприятливих умов здатні довго відновлюватися й розростатися. Її плоди люблять птахи. Восени й узимку вони стають важливим джерелом їжі для багатьох птахів.

У чому користь шипшини: дивіться відео

Тому наступного разу, коли побачите кущ із ніжними квітами й червоними плодами, згадайте його українське ім'я – шипшина.