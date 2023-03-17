Шкарлет йде з посади міністра освіти, – ЗМІ

Голова Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет йде у відставку. Він нібито вже готує відповідну заяву.

Про це повідомили одразу 3 джерела в органах влади. Також цю інформацію виданню "РБК-Україна" підтвердили у "Слузі народу".

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Шкарлет, ймовірно, йде з посади міністра освіти

Заяву про відставку з посади міністра освіти та науки Шкарлет, ймовірно, подасть ще 17 березня. За даними джерел в освітянських колах, сьогодні його викликали в Офіс президента. В UNN повідомили, що рішення про відставку посадовця ухвалили на найвищому рівні.

Інформацію про відставку Шкарлета журналістам підтвердили у Кабінеті міністрів, Офісі Президента й Верховній Раді. Проте сам міністр поки цього не прокоментував.

Кандидатами на посаду нового міністра освіти та науки є:

доброволець 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, директор Малої академії наук України Оксен Лісовий,

науковиця Інна Ящук, яка з січня виконує обов’язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ,

депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Якщо Шкарлет таки подасть заяву про відставку, парламент повинен проголосувати за його звільнення та призначення нового міністра освіти вже наступного тижня.

Народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун також підтвердила інформацію про відставку Шкарлета.

Шкарлет йде з посади міністра освіти та науки! Мої мрії завжди збуваються. Я хочу подивитись в очі кожному депутатові та депутатці, що голосували за нього, і спитати, чи вони пишаються власним вибором. Саме ця людина 3 роки очолювала українську освіту, і які його досягнення на посаді?

– написала народна обраниця.

Вона підсумувала, що це були втрачені роки для українських дітей та студентів, які буде дуже тяжко надолужити.

За інформацією LIGA.net, Шкарлет повинен написати заяву найближчим часом.

"Це не його ініціатива, а його попросили. Рішення давно перезріло. Сподіваємось, це рішення не відкотиться, бо після "відставки" Резнікова вже ні в чому не впевнений", – сказав один зі співрозмовників.

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