"Була вражена": у мережі показали шкільні зошити часів Другої світової

У мережі показали шкільні зошити, яким близько 85 років. Один із них – 1942 року.

Про це повідомила Тетяна Тимченко у тредсі. Саме вона похизувалася такою знахідкою.

Який вигляд мають зошити часів Другої світової

Користувачка повідомила, що в неї є шкільні зошити часів окупації Кіровограда (Кропивницького). Один точно 1942 року.



Шкільний зошит часів Другої світової / скриншот

Була вражена, коли зрозуміла, що мова в них українська,

– наголосила пані Тетяна.

І додала, що мріє знайти підручники тих часів і дізнатись історію цієї дитини чи дітей.



Шкільний зошит часів Другої світової / скриншот

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Як відреагували користувачі

Користувачі мережі були у захваті від такої знахідки. А ще більше від того, як у зошиті написане слово "москва". Ось що написали:

москва з маленької – це добре.

Навіть тоді діти москву з маленької писали))

Знизили бал за написання слова з маленької літери.

П.с дуже гарний почерк і робота.

А шо не так? У мене бабусі-дідусі в школі вчились українською, а от в університеті вже повністю російською. Батьки уже повністю російською всюди вчилися.

Яка колись в дітей була каліграфія. Моя бабуся, 91 рік, теж має гарний каліграфічний почерк, ми її внуки і правнуки пишемо, якщо порівняти, як курка лапою.

Маю щоденник татового товариша… Щоденник вівся з 1 січня 1940 року... На осінь 41-го учень мав піти до 10 класу… Це село на Смілянщині... Щоденник вівся російською рівно до початку німецької окупації… Далі пішла українська мова… Для мене це загадка…

Раніше ми розповідали, що у мережі заявили про скасування букви "Ф".