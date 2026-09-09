Про це повідомила Тетяна Тимченко у тредсі. Саме вона похизувалася такою знахідкою.
Який вигляд мають зошити часів Другої світової
Користувачка повідомила, що в неї є шкільні зошити часів окупації Кіровограда (Кропивницького). Один точно 1942 року.
Шкільний зошит часів Другої світової / скриншот
Була вражена, коли зрозуміла, що мова в них українська,
– наголосила пані Тетяна.
І додала, що мріє знайти підручники тих часів і дізнатись історію цієї дитини чи дітей.
Шкільний зошит часів Другої світової / скриншот
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Як відреагували користувачі
Користувачі мережі були у захваті від такої знахідки. А ще більше від того, як у зошиті написане слово "москва". Ось що написали:
москва з маленької – це добре.
Навіть тоді діти москву з маленької писали))
Знизили бал за написання слова з маленької літери.
П.с дуже гарний почерк і робота.
А шо не так? У мене бабусі-дідусі в школі вчились українською, а от в університеті вже повністю російською. Батьки уже повністю російською всюди вчилися.
Яка колись в дітей була каліграфія. Моя бабуся, 91 рік, теж має гарний каліграфічний почерк, ми її внуки і правнуки пишемо, якщо порівняти, як курка лапою.
Маю щоденник татового товариша… Щоденник вівся з 1 січня 1940 року... На осінь 41-го учень мав піти до 10 класу… Це село на Смілянщині... Щоденник вівся російською рівно до початку німецької окупації… Далі пішла українська мова… Для мене це загадка…
Раніше ми розповідали, що у мережі заявили про скасування букви "Ф".