Об этом сообщила Татьяна Тимченко в тредсе. Именно она похвасталась такой находкой.

Как выглядят тетради времен Второй мировой войны

Пользовательница сообщила, что у нее есть школьные тетради времен оккупации Кировограда (Кропивницкого). Одна из них точно датируется 1942 годом.



Школьная тетрадь времен Второй мировой войны / скриншот

Я была поражена, когда поняла, что язык в них – украинский,

– подчеркнула Татьяна.

И добавила, что мечтает найти учебники тех времен и узнать историю этого ребенка или детей.



Школьная тетрадь времен Второй мировой войны / скриншот

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Как отреагировали пользователи

Пользователи сети были в восторге от такой находки. А еще больше от того, как в тетради написано слово "Москва". Вот что они написали:

"москва" с маленькой буквы – это хорошо.

Даже тогда дети писали "москва" с маленькой буквы))

Снизили балл за написание слова с маленькой буквы.

P.S. Очень красивый почерк и работа.

А что тут не так? У меня бабушка и дедушка в школе учились на украинском, а вот в университете уже полностью на русском. Родители уже полностью на русском везде учились.

Какая когда-то у детей была каллиграфия! Моя бабушка, 91 год, тоже имеет красивый каллиграфический почерк, а мы, ее внуки и правнуки, пишем, если сравнивать, как курица лапой.

У меня есть дневник отца моего друга… Дневник велся с 1 января 1940 года... К осени 41-го ученик должен был пойти в 10 класс… Это село в Смелянском районе… Дневник велся на русском языке ровно до начала немецкой оккупации… Дальше появился украинский язык… Для меня это загадка…

Ранее мы рассказывали, что в сети заявили об отмене буквы "Ф".