Об этом сообщила Татьяна Тимченко в тредсе. Именно она похвасталась такой находкой.
Как выглядят тетради времен Второй мировой войны
Пользовательница сообщила, что у нее есть школьные тетради времен оккупации Кировограда (Кропивницкого). Одна из них точно датируется 1942 годом.
Школьная тетрадь времен Второй мировой войны / скриншот
Я была поражена, когда поняла, что язык в них – украинский,
– подчеркнула Татьяна.
И добавила, что мечтает найти учебники тех времен и узнать историю этого ребенка или детей.
Школьная тетрадь времен Второй мировой войны / скриншот
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Как отреагировали пользователи
Пользователи сети были в восторге от такой находки. А еще больше от того, как в тетради написано слово "Москва". Вот что они написали:
"москва" с маленькой буквы – это хорошо.
Даже тогда дети писали "москва" с маленькой буквы))
Снизили балл за написание слова с маленькой буквы.
P.S. Очень красивый почерк и работа.
А что тут не так? У меня бабушка и дедушка в школе учились на украинском, а вот в университете уже полностью на русском. Родители уже полностью на русском везде учились.
Какая когда-то у детей была каллиграфия! Моя бабушка, 91 год, тоже имеет красивый каллиграфический почерк, а мы, ее внуки и правнуки, пишем, если сравнивать, как курица лапой.
У меня есть дневник отца моего друга… Дневник велся с 1 января 1940 года... К осени 41-го ученик должен был пойти в 10 класс… Это село в Смелянском районе… Дневник велся на русском языке ровно до начала немецкой оккупации… Дальше появился украинский язык… Для меня это загадка…
Ранее мы рассказывали, что в сети заявили об отмене буквы "Ф".