"Мені шкОда" чи "мені шкодА": слово, у якому наголос усе змінює

В українській мові наголос може змінити не лише звучання слова, а й його значення. А в контексті розмови стати і зовсім недоречним.

Як у слові "шкода" наголос змінює значення, розповідаємо з посиланням на Аліну Світличну.

ШкОда чи шкодА – наголос змінює значення?

В українській мові є слова, у яких наголос виконує особливу роль: змінює значення або відтінок вислову. Один із таких випадків – "шкОда" і "шкодА".

ШкОда – слово з цим наголосом має кілька значень:

Це почуття жалю, співчуття або прикрість через втрату чи ситуацію: "Дітей шкОда, адже вони ні в чому не винні".

Матеріальні втрати чи збитки: "Буревій завдав значної шкоди".

Пустотлива, непосидюча дитина чи людина.

ШкодА – наголос на останньому складі традиційно пов'язують зі значенням "даремно", "марно", "немає сенсу".

ШкодА витрачати час на суперечки.

ШкодА йти під дощ без парасольки.

ШкодА зусиль, якщо ніхто не хоче слухати.

А ще "Шкода" – так українською називають автомобіль чеської марки, оригінальна назва якої пишеться Škoda – з літерою Š і гачком над нею. І наголос падає на перший склад: "ШкО́да". У чеській мові наголос зазвичай стоїть на першому складі.

Що змінюється з наголосом: дивіться відео

Слово збереглося і в прізвищі – Шкода, з наголосом на "о". Ймовірно, воно походить від поведінки чи характеру людини – жалісливої чи пустотливої.

Які ще слова змінюють значення через наголос?

Українська мова має ще кілька таких слів, значення яких без контексту в реченні чи наголосу одразу незрозуміле.

За́мок – старовинна фортеця. Замо́к – пристрій на дверях.

– старовинна фортеця. – пристрій на дверях. Му́ка – страждання. Мука́ – продукт із перемеленого зерна.

– страждання. – продукт із перемеленого зерна. А́тлас – збірник географічних карт. Атла́с – гладенька тканина.

– збірник географічних карт. – гладенька тканина. Пла́чу – ллю сльози. Плачу́ – віддаю гроші за товар чи послугу.

Наприклад, речення "Я плачу" без контексту може означати і сум, і оплату. В усному мовленні саме наголос допомагає зрозуміти, що має на увазі співрозмовник.

Завдання на правильне наголошування слів є і на НМТ. Серед них трапляються слова, у яких ми часто помиляємося, навіть не здогадуючись про це. Наприклад, чи знаєте ви, як правильно наголошувати слова "чорнозем" і "чорнослив"?

Наголос в українській мові варто перевіряти так само уважно, як і написання слова. Тож слухаймо, як говоримо, і не забуваймо: наголос має значення!