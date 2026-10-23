"Мені шкОда" чи "мені шкодА": слово, у якому наголос усе змінює

Як у слові "шкода" наголос змінює значення, розповідаємо з посиланням на Аліну Світличну.

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ШкОда чи шкодА – наголос змінює значення?

В українській мові є слова, у яких наголос виконує особливу роль: змінює значення або відтінок вислову. Один із таких випадків – "шкОда" і "шкодА".

ШкОда – слово з цим наголосом має кілька значень:

Це почуття жалю, співчуття або прикрість через втрату чи ситуацію: "Дітей шкОда, адже вони ні в чому не винні".

Матеріальні втрати чи збитки: "Буревій завдав значної шкоди".

Пустотлива, непосидюча дитина чи людина.

ШкодА – наголос на останньому складі традиційно пов'язують зі значенням "даремно", "марно", "немає сенсу".

ШкодА витрачати час на суперечки.

ШкодА йти під дощ без парасольки.

ШкодА зусиль, якщо ніхто не хоче слухати.

Прогнози

А ще "Шкода" – так українською називають автомобіль чеської марки, оригінальна назва якої пишеться Škoda – з літерою Š і гачком над нею. І наголос падає на перший склад: "ШкО́да". У чеській мові наголос зазвичай стоїть на першому складі.

Що змінюється з наголосом: дивіться відео

Слово збереглося і в прізвищі – Шкода, з наголосом на "о". Ймовірно, воно походить від поведінки чи характеру людини – жалісливої чи пустотливої.

Які ще слова змінюють значення через наголос?

Українська мова має ще кілька таких слів, значення яких без контексту в реченні чи наголосу одразу незрозуміле.

За́мок – старовинна фортеця. Замо́к – пристрій на дверях.

– старовинна фортеця. – пристрій на дверях. Му́ка – страждання. Мука́ – продукт із перемеленого зерна.

– страждання. – продукт із перемеленого зерна. А́тлас – збірник географічних карт. Атла́с – гладенька тканина.

– збірник географічних карт. – гладенька тканина. Пла́чу – ллю сльози. Плачу́ – віддаю гроші за товар чи послугу.

Наприклад, речення "Я плачу" без контексту може означати і сум, і оплату. В усному мовленні саме наголос допомагає зрозуміти, що має на увазі співрозмовник.

Завдання на правильне наголошування слів є і на НМТ. Серед них трапляються слова, у яких ми часто помиляємося, навіть не здогадуючись про це. Наприклад, чи знаєте ви, як правильно наголошувати слова "чорнозем" і "чорнослив"?

Наголос в українській мові варто перевіряти так само уважно, як і написання слова. Тож слухаймо, як говоримо, і не забуваймо: наголос має значення!