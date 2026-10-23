"Мені шкОда" чи "мені шкодА": слово, у якому наголос усе змінює

Що змінює наголос? / Фото Мagnific.
В українській мові наголос може змінити не лише звучання слова, а й його значення. А в контексті розмови стати і зовсім недоречним.
Як у слові "шкода" наголос змінює значення, розповідаємо з посиланням на Аліну Світличну.
ШкОда чи шкодА – наголос змінює значення?
В українській мові є слова, у яких наголос виконує особливу роль: змінює значення або відтінок вислову. Один із таких випадків – "шкОда" і "шкодА".
ШкОда – слово з цим наголосом має кілька значень:
- Це почуття жалю, співчуття або прикрість через втрату чи ситуацію: "Дітей шкОда, адже вони ні в чому не винні".
- Матеріальні втрати чи збитки: "Буревій завдав значної шкоди".
- Пустотлива, непосидюча дитина чи людина.
ШкодА – наголос на останньому складі традиційно пов'язують зі значенням "даремно", "марно", "немає сенсу".
- ШкодА витрачати час на суперечки.
- ШкодА йти під дощ без парасольки.
- ШкодА зусиль, якщо ніхто не хоче слухати.
Прогнози
А ще "Шкода" – так українською називають автомобіль чеської марки, оригінальна назва якої пишеться Škoda – з літерою Š і гачком над нею. І наголос падає на перший склад: "ШкО́да". У чеській мові наголос зазвичай стоїть на першому складі.
Що змінюється з наголосом: дивіться відео
Слово збереглося і в прізвищі – Шкода, з наголосом на "о". Ймовірно, воно походить від поведінки чи характеру людини – жалісливої чи пустотливої.
Які ще слова змінюють значення через наголос?
Українська мова має ще кілька таких слів, значення яких без контексту в реченні чи наголосу одразу незрозуміле.
- За́мок – старовинна фортеця. Замо́к – пристрій на дверях.
- Му́ка – страждання. Мука́ – продукт із перемеленого зерна.
- А́тлас – збірник географічних карт. Атла́с – гладенька тканина.
- Пла́чу – ллю сльози. Плачу́ – віддаю гроші за товар чи послугу.
Наприклад, речення "Я плачу" без контексту може означати і сум, і оплату. В усному мовленні саме наголос допомагає зрозуміти, що має на увазі співрозмовник.
Завдання на правильне наголошування слів є і на НМТ. Серед них трапляються слова, у яких ми часто помиляємося, навіть не здогадуючись про це. Наприклад, чи знаєте ви, як правильно наголошувати слова "чорнозем" і "чорнослив"?
Наголос в українській мові варто перевіряти так само уважно, як і написання слова. Тож слухаймо, як говоримо, і не забуваймо: наголос має значення!
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