Нові шкільні автобуси: скільки транспортних засобів отримають заклади освіти

В Україні вже стартувала підготовка до нового навчального року. Зокрема, йдеться і про закупівлю нових шкільних автобусів.

Багато шкіл отримають нові автобуси до нового навчального року. Частина нових автомобілів вже вирушила у регіони.

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Скільки автобусів купили

Як розповів міністр освіти Оксен Лісовий, наразі вдалося придбати 277 нових шкільних автобусів. Частина з них вже доставлена у громади, решта поїде в інші 12 областей вже незабаром.

Загалом через Prozorro Market МОН уклало 32 договори на закупівлю нових шкільних автобусів. На це витратили 819 мільйонів гривень з того мільярда державних коштів, який був передбачений на цей напрямок. Частину грошей виділили й громади, співфінансування в середньому склало 30%.

Перші нові шкільні автобуси вирушили у Тернопільську область. Найбільшу кількість транспорту придбали для Київщини – 43 машини.

Що стосується швидкості закупівель, то тут лідером стала Кіровоградська область – автобуси для цього регіону придбали за 6 днів.