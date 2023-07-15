Многие школы получат новые автобусы к новому учебному году. Часть новых автомобилей уже отправилась в регионы.

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Сколько автобусов купили

Как рассказал министр образования Оксен Лисовой, в настоящее время удалось приобрести 277 новых школьных автобусов. Часть из них уже доставлена в общины, остальные уедут в другие 12 областей уже в скором времени.

В общей сложности через Prozorro Market МОН заключило 32 договора на закупку новых школьных автобусов. На это потратили 819 миллионов гривен из того миллиарда государственных средств, который был предусмотрен по этому направлению. Часть денег выделили и общины, софинансирование в среднем составило 30%.

Первые новые школьные автобусы отправились в Тернопольскую область. Наибольшее количество транспорта приобрели для Киевщины – 43 машины.

Что касается скорости закупок, то лидером стала Кировоградская область – автобусы для этого региона приобрели за 6 дней.