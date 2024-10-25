Кожна школа в Україні матиме електронний паспорт безпеки, – Шмигаль

В Україні створять електронний паспорт безпеки освітнього закладу. Кожна школа повинна мати такий паспорт.

Відповідне рішення посадовці ухвалили сьогодні, 25 жовтня, під час засідання уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про два освітні рішення, спрямовані на розвиток нашої освітньої галузі.

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Заклади освіти в Україні матимуть е-паспорт безпеки

До вищезгаданого паспорта безпеки матимуть доступ поліцейські та працівники ДСНС. Це, вважають посадові, сприятиме формуванню безпечнішого освітнього середовища і розв'язанню чинних проблем у закладах освіти.

Також очільник уряду повідомив, що цьогоріч Кабмін разом з партнерами та громадами планує повністю оновити 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти. Зокрема, змінять порядок надання субвенції з держбюджету. Це має пришвидшити завершення всіх проєктів і покращити якість робіт.

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