В Україні відбуватимуться позапланові перевірки навчальних закладів

Державна служба якості освіти отримала дозвіл на здійснення позапланових перевірок у навчальних закладах. Вони можуть відбуватися у разі загрози прав, законних інтересів, життя й здоров'я учнів, студентів, педагогів.

Відповідний наказ підписав очільник Міносвіти України Оксен Лісовий. Перевірки можуть проводити після звернення освітнього омбудсмена або фізичної особи про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду. Також треба додати документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення.

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У навчальних закладах можуть відбуватися позапланові перевірки

Позапланову перевірку можуть провести й у разі виконання розпорядження, виданого за результатами проведення Службою або її територіальним органом попередньої перевірки.

Для проведення такої перевірки Держслужба чи її територіальний орган має створити комісію у складі не менш ніж три особи. За потреби фахової консультативної допомоги комісія може залучати третіх осіб (адвокатів, аудиторів тощо,

– вказано у документі.

Перевірку можуть розпочати без попереднього письмового повідомлення. Але вона має відбуватися за присутності й з дозволу керівника навчального закладу.

Комісія може з'ясовувати лише питання, через які і проводять цю позапланову перевірку.

Водночас комісія не може розглядати питання, пов'язані з кримінальним провадженням, які розглядають в суді.

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