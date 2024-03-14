Соответствующий приказ подписал глава Минобразования Украины Оксен Лисовой. Проверки могут проводить после обращения образовательного омбудсмена или физического лица о нарушении, что повлекло или может повлечь вред. Также надо приложить документы или их копии, подтверждающие такие нарушения.

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В учебных заведениях могут происходить внеплановые проверки

Внеплановую проверку могут провести и в случае выполнения распоряжения, выданного по результатам проведения Службой или ее территориальным органом предварительной проверки.

Для проведения такой проверки Госслужба или ее территориальный орган должен создать комиссию в составе не менее трех человек. При необходимости профессиональной консультативной помощи комиссия может привлекать третьих лиц (адвокатов, аудиторов и т.д,

– указано в документе.

Проверку могут начать без предварительного письменного уведомления. Но она должна происходить в присутствии и с разрешения руководителя учебного заведения.

Комиссия может выяснять только вопросы, из-за которых и проводят эту внеплановую проверку.

В то же время комиссия не может рассматривать вопросы, связанные с уголовным производством, которые рассматривают в суде.

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