Это ключевой документ, определяющий 9 стратегических приоритетов и цели ведомства на ближайшие годы. Его разработали в условиях военной агрессии России против Украины, выполнения обязательств в сфере евроинтеграции и имплементации Целей устойчивого развития.

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Минобразования обнародовало Стратегический план деятельности

Документ основывается на Видении будущего образования и науки, государственных программных документах и результатах публичных консультаций с привлечением экспертов отраслей образования и науки.

Приоритеты охватывают трансформацию содержания образования, роли педагогов и ученых, системы управления и образовательного пространства, развитие способности менеджмента,

– сообщили в Минобразования.

И отметили: в основе всех направлений трансформаций – личность человека. Ключевая цель – создать систему образования и науки, направленную на максимальное раскрытие потенциала личности на разных этапах жизни и обеспечения гибкости к изменениям.

Образование станет фундаментом для развития экономики и человеческого капитала Украины, а наука – синонимом инноваций и технологий для привлечения инвестиций и международного партнерства,

– убеждают в ведомстве.

Ознакомиться подробно со Стратегическим планом деятельности МОН до 2027 года можно по ссылке.