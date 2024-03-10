Заместитель главы МОН Михаил Винницкий сообщил, что ведомство планирует усовершенствовать этот формат получения образования. Поэтому разрабатывает ряд решений, чтобы повысить качество “заочки”.

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Как реформируют заочную форму обучения

Винницкий отметил, что в МОН приняли решение не отменять, а совершенствовать заочное обучение.

Сегодня эта форма очень популярна: есть 290 тысяч студентов на разных программах,

– уточнил чиновник.

Все же он убежден, что такая форма обучения не отличается высоким качеством.

Чаще всего, к сожалению, речь идет это о получении диплома, а не о получении компетентностей, знаний или умений,

– считает заместитель Лисового.

Поэтому говорит, что МОН намерено изменить эту ситуацию. Работа над механизмами совершенствования продолжается.

Например, увеличить количество виртуальных контактных часов преподавателей со студентами, а также ввести промежуточные проверки знаний для студентов, а не оставлять все на сессию,

– убеждает чиновник.

Винницкий отметил, что это крайне важно, особенно учитывая дистанционный формат обучения.

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МОН хотело отменить заочный формат обучения в вузах