Чтобы придать правдоподобности своим фейкам, враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране. Как не попасть на крючок пропаганды, рассказывает Центр противодействия дезинформации.

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Как российские пропагандисты пугают украинских студентов

В Центре объясняют: такими сообщениями враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.

На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей,
– сообщают специалисты.

Так же не рассматривают в нашем государстве чиновники и вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.

Поэтому в Центре противодействия дезинформации советуют доверять только верифицированным источникам информации.

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В Украине модернизируют сеть вузов

  • В прошлом году заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил о модернизации сети высших учебных заведений в Украине.
  • Чиновник уточнил, что речь идет о сокращении количества вузов в нашем государстве путем их объединения и улучшения качества образования.
  • МОН уже представило ректорам предложения по реформированию высшего образования в Украине и ожидает ответных предложений.
  • МОН намерено уменьшить количество ЗВО в Украине, ведь этого, по словам чиновников, требует демографическая ситуация.
  • У МОН также обнародовали критерии модернизации сети ЗВО.
  • Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой уже рассказывал подробно, как планируют реформировать систему высшего образования. Об этом можно прочитать по ссылке.